Нацбанк ухудшил прогноз падения ВВП

Национальный банк ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2021 году.

"Экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности, из-за усиления карантинных ограничений. Учитывая потери от пандемии, Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%", - говорится на сайте регулятора.

На темпы восстановления экономики влияет не только локдаун во многих регионах, но и негативный эффект от низкого урожая на показатели сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота. В-третьих, усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны РоSSии повлияли на ухудшение показателей промышленности, несмотря на высокие цены на мировых товарных рынках.

Холодная и снежная погода в январе-феврале повлияла на строительство и транспорт.

Все это привело к тому, что по итогам первого квартала ожидается сокращение экономики.

Впрочем, начиная со второго квартала экономика Украины должна вернуться к устойчивому росту. Главным двигателем будет потребительский спрос.

В 2022-2023 годах рост экономики Украины ожидается на уровне, близком к 4%.

Прогнозы Нацбанка базируются на предположении, что Украина будет сотрудничать с МВФ .

Рисками для прогноза являются усиление карантина, низкие темпы вакцинации, эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах, волатильность на мировых рынках капитала, резкое ухудшение условий торговли.

Напомним, что МВФ прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 4,0%.

В Офисе президента рассчитывают, что рост внутреннего валового продукта в 2021 году превысит 5%. Кабинет министров придерживается своего прогноза в 4,6%.

В 2020 году экономика Украины из-за коронакризиса упала на 4,2%.