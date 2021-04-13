Индия занимает второе место в мире по выпуску нержавейки

Индия занимает второе место в мире по выпуску нержавейки

Как сообщает Yieh.com, последние данные, опубликованные Индийской ассоциацией разработчиков нержавеющей стали (ISSDA), показали, что производство необработанной нержавеющей стали в Индии в 2020 году почти на одну пятую меньше, чем в 2019 году.

В то же время ISSDA заявило, что даже с учетом того факта, что Индия полностью прекратила производство с апреля по июнь прошлого года, она все равно останется вторым по величине производителем нержавеющей стали в мире.

Согласно последней информации, опубликованной ISSF, Китай по-прежнему является крупнейшим производителем нержавеющей стали в мире, на его долю приходится более половины всего мирового производства нержавеющей стали.

Однако из-за эпидемии COVID-19 производство нержавеющей стали в других регионах мира, таких как Европа, США и Азия, снизилось в 2020 году.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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