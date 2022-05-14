Индия запретила экспорт пшеницы

Ограничения не будут касаться заключенных экспортных контрактов.

Индия запретила экспорт пшеницы
Фото: elevatorist.com

Власти Индии ограничили экспорт пшеницы для обеспечения собственной продовольственной безопасности.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Times of India.

Отмечается, что этот шаг был предпринят на фоне предполагаемого значительного падения производства из-за сильной жары и резкого роста внутренних цен на продукты питания, особенно на зерновые.

Ограничения не будут касаться экспортных контрактов, уже заключенных частными трейдерами.

Индия – крупнейший в мире производитель пшеницы, ее доля составляет 13,5%. Запрет на экспорт, вероятно, приведет к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, которые увеличились до рекордного уровня из-за отсутствия поставок пшеницы в результате войны РоSSии против Украины.

Из-за боевых действий почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины. Продукцию невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей на фоне роSSийского вооруженного вторжения.

Ранее сообщалось, что правительство Индии рассчитывало на рекордный урожай зерновых – 111,3 млн тонн. Но резкое повышение температуры в середине марта плохо сказалось на состоянии зерновых культур, поэтому урожай может быть менее 100 млн тонн.

До запрета Индия планировала экспортировать 10 млн. тонн зерна.

Напомним, ООН в марте зафиксировала рост цен на продукты. Президент Украины подчеркивал, что война может привести к голоду в странах Африки и Азии, куда мы экспортируем свою продукцию. Враги уничтожают украинскую аграрную технику и минируют поля, что еще больше усложняет проведение полевых работ в дополнение к боевым действиям.

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