Всемирный банк прогнозирует самый сильный ценовой кризис в мире за последние 40 лет

Последствия войны в Украине отразятся на всей мировой экономике. Всемирный банк уже прогнозирует сильнейший ценовой кризис в 2022 году из-за скачков цен на энергоносители, металлы и продукты питания.

Эксперты Всемирного банка прогнозируют рост цен на энергоносители в 2022 году на 50%, на другие товары — на 20%. В 2023-2024 годах, по прогнозу Всемирного банка, ожидается постепенное снижение цен на товары, но последствия войны в Украине будут по-прежнему отражаться на экономике стран.

Экономические кризисы последних 40 лет не имели таких последствий, как эта война. Ожидается, что среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2022 году вырастет на 42% — до 100 долларов за баррель. В 2023 году нефть подешевеет до 92 долларов, если перебои с поставками прекратятся, а добыча нефти в других странах кроме РоSSии увеличится.

Ожидаемый рост цены на газ за год в Европе — до 111%, цены на удобрения прибавят в цене почти 70%. В результате все сельхозпроизводство подорожает. Цены на продовольствие вырастут в среднем на 23%, на пшеницу — более чем на 40%. Подорожание пальмового масла ожидается более чем на 45%, что станет ощутимо для всей продовольственной отрасли.

Снижение налогов и субсидий вместо принятия долгосрочных мер по снижению спроса и продвижению альтернативных источников энергии может усугубить дефицит предложения и усилить ценовое давление на энергетическом рынке, а вынужденный переход на более дорогие модели торговли, например, изменение логистики из-за смены поставщиков сырья, может привести к затяжной инфляции.

Прогноз по повышению цен на металлы от Всемирного банка в целом ожидается на 16%. Железо, медь, никель и алюминий подорожают более чем на 22%, а драгоценные металлы, такие как золото, платина, серебро, - на 3%.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что из-за войны в 2022 году за чертой бедности окажутся 70% украинцев.