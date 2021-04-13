Банк Англии стал крупнейшим держателем государственных ценных бумаг

Банк Англии обошел две крупнейшие группы частных инвесторов по объему принадлежащих ему государственных долговых обязательств Великобритании. Это связано с тем, что регулятор нарастил покупку ценных бумаг, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии. Об этом пишет Profinance со ссылкой на The Financial Times .

Фото: epravda.com.ua

Что известно

По данным Агентства по управлению долгом (DMO) Банка Англии, государственные ценные бумаги на балансе Банка Англии на сумму 741 млрд фунтов стерлингов превзошли запасы иностранных инвесторов, пенсионных и страховых компаний — двух крупнейших групп частных кредиторов британского правительства.

В последнем отчете DMO, опубликованном в конце прошлого месяца и охватывающем период до конца сентября 2020 года, доля центрального банка в британских облигациях превысила 30%.

«Скорость наращивания объемов (государственных ценных бумаг Банка Англии), мягко говоря, поражает», — отметил Джон Рэйт из UBS.

Он также добавил, что банк, начавший закупки в 2009 году, к концу года будет владеть половиной обычных государственных ценных бумаг.

Комиссия Банка Англии по установлению ставок в прошлом месяце проголосовала за сохранение темпов программы покупки облигаций на уровне 150 млрд фунтов стерлингов в этом году.

К концу 2021 года в результате этой программы количественного смягчения Банк Англии накопит активы на 895 млрд фунтов стерлингов с тех пор, как он начал покупать облигации в 2009 году во время мирового финансового кризиса.

Рост резервов Банка Англии в виде государственных ценных бумаг произошел на фоне того, что в последние годы профиль держателей британских долгов оставался относительно стабильным, а отечественные вкладчики были крупнейшим кредитором Великобритании, при этом за ними последовали и иностранные инвесторы, несмотря на опасения, что Брекзит отпугнет зарубежных покупателей.

Мнение аналитиков

Однако аналитики предупредили, что растущая доля британских облигаций в Банке Англии может оказать понижательное давление на стоимость государственных ценных бумаг, как только угроза для британской экономики со стороны пандемии ослабнет и Центробанк откажется от поддержки.

Они предсказали, что банк сократит еженедельные покупки в какой-то момент в этом году, а Комитет по монетарной политике Банка Англии заявил, что ожидает завершения программы покупки облигаций «примерно в конце» этого года.

Аналитики также отметили, что банк, вероятно, откажется от стимулирования спроса на британские облигации. Между тем, правительство не планирует сокращать заимствования, чтобы поддержать восстановление экономики после пандемии.

Влияние пандемии на экономику

Экономика Великобритании сократилась на 9,9% в 2020 году, максимальными темпами за все время подсчета показателя, то есть со Второй мировой войны, однако сумела избежать рецессии в последнем квартале.