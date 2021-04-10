Шифер в Украине вскоре окажется под запретом

В Украине вскоре могут запретить шифер, а вместе с ним и все другие материалы, имеющие в своем составе асбест. Соответствующий законопроект Верховная Рада уже одобрила в первом чтении.

В Украине запретят шифер: кровлю придется менять

Законопроект №4142 "О системе общественного здоровья", если станет законом (а него есть очень большие шансы им стать) запретит использование в Украине асбеста, а также всех строительных материалов, которые содержат этот материал. В число первых под этот запрет попадет кровельный шифер, который изготавливают на основе этого материала.

"В технологических процессах и при осуществлении строительно-монтажных работ на любых объектах запрещается производство и использование асбеста независимо от вида, а также асбестосодержащих изделий и материалов", - записано в тексте законопроекта.

В Украине запретят шифер: кровлю придется менять

Уже давно во всем мире асбест признан агрессивнейшим канцерогеном. Поэтому почти везде стройматериалы из асбеста уже давно сняты с производства. И только в Украине его по-прежнему активно используют в строительстве. Шифер из асбеста вовсю используют как кровельный материал. Из него также изготавливают панели и асбестовые трубы, которые применяют в колодцах с питьевой(!) водой.

Однако, наконец, и у нашей власти дошли руки до таких "мелочей". Конечно, многим простым украинцам такой законопроект поначалу не пришелся "по вкусу". Дескать, если лопнет лист шифера на крыше, замену ему найти будет негде, придется менять всю кровлю. Но ведь когда-то нужно и о собственном здоровье позаботиться. Кто знает, скольким украинцам эти асбестовые кровли и трубы укоротили жизнь.

В общем, в первом чтении парламент уже одобрил этот законопроект. Будем надеяться, что и во втором депутаты отдадут ему большинство голосов.

Напомним, в Киеве растет спрос на дорогое жилье в новостройках. Квартиры эконом-класса в столице уже не пользуются таким спросом.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
Квартиры в Киеве: сколько покупатели отдали в марте за новое жильеКвартиры в Киеве: сколько покупатели отдали в марте за новое жилье
Приватбанк возместил 230 миллионов убытков за уклонение от уплаты налоговПриватбанк возместил 230 миллионов убытков за уклонение от уплаты налогов
Блок рекламы


Похожие новости
Инфляция в Украине выросла до 8,5% в годовом измеренииИнфляция в Украине выросла до 8,5% в годовом измерении
В Украине продадут государственные хлебокомбинатыВ Украине продадут государственные хлебокомбинаты
Нацкомиссия допустила еврооблигации Румынии к обращению в УкраинеНацкомиссия допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине
В Украине проверят все АЗС на наличие нелегального горючегоВ Украине проверят все АЗС на наличие нелегального горючего
Аренда квартир в Украине подорожает после локдаунаАренда квартир в Украине подорожает после локдауна
МВФ прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 4,0%МВФ прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 4,0%
В Украине наблюдается сокращение сбережений населения – НБУВ Украине наблюдается сокращение сбережений населения – НБУ
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
На пенсию в 60 лет. С 1 апреля в Украине повысился пенсионный возраст для женщинНа пенсию в 60 лет. С 1 апреля в Украине повысился пенсионный возраст для женщин
Последние новости
Подгружаем последние новости