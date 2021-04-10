Шифер в Украине вскоре окажется под запретом

В Украине вскоре могут запретить шифер, а вместе с ним и все другие материалы, имеющие в своем составе асбест. Соответствующий законопроект Верховная Рада уже одобрила в первом чтении.

Законопроект №4142 "О системе общественного здоровья", если станет законом (а него есть очень большие шансы им стать) запретит использование в Украине асбеста, а также всех строительных материалов, которые содержат этот материал. В число первых под этот запрет попадет кровельный шифер, который изготавливают на основе этого материала.

"В технологических процессах и при осуществлении строительно-монтажных работ на любых объектах запрещается производство и использование асбеста независимо от вида, а также асбестосодержащих изделий и материалов", - записано в тексте законопроекта.

Уже давно во всем мире асбест признан агрессивнейшим канцерогеном. Поэтому почти везде стройматериалы из асбеста уже давно сняты с производства. И только в Украине его по-прежнему активно используют в строительстве. Шифер из асбеста вовсю используют как кровельный материал. Из него также изготавливают панели и асбестовые трубы, которые применяют в колодцах с питьевой(!) водой.

Однако, наконец, и у нашей власти дошли руки до таких "мелочей". Конечно, многим простым украинцам такой законопроект поначалу не пришелся "по вкусу". Дескать, если лопнет лист шифера на крыше, замену ему найти будет негде, придется менять всю кровлю. Но ведь когда-то нужно и о собственном здоровье позаботиться. Кто знает, скольким украинцам эти асбестовые кровли и трубы укоротили жизнь.

В общем, в первом чтении парламент уже одобрил этот законопроект. Будем надеяться, что и во втором депутаты отдадут ему большинство голосов.