Литовская сеть супермаркетов Novus продала свои магазины в Крыму.

По данным "Крым.Реалий", новый владелец уже начал ребрендинг. Один из торговых центров Novus в Севастополе теперь называется "Ниагара", другой - "Посейдон". Сама торговая сеть, судя по кассовым чекам, получила название "Фреш маркет".

Компания Novus принадлежит гражданину Литвы Раймондасу Туменасу. В Украине и в Севастополе в частности ретейлер начал работать еще до 2014 года.

На момент оккупации города компания имела там пять супермаркетов. Владельцы ретейлера успешно перерегистрировали по роSSийскому законодательству юридическое лицо, а позже у него появился новый владелец - "ЮБК Трейдинг" из Краснодара. Несмотря на это, конечным бенефициаром оставался Туменас.

Журналисты выяснили, что в течение 2020 года в структуре собственности "ЮБК Трейдинг" произошли изменения, и вместо кипрских офшоров Туменаса владельцами компании стали пять юридических лиц ООО "Посейдон", ООО "Ташер", ООО "ФМ-1", ООО "ФМ-2" и ООО "Рубикон-Экстра".

Все они принадлежат одному лицу - крымскому бизнесмену, владельцу сети супермаркетов "Яблоко" Вячеславу Ташкинову.

Напомним, что город Севастополь и АР Крым уже семь лет находятся под роSSийской оккупацией.