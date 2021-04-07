Алюминиевая ассоциация США не хочет быть магнитом для импорта алюминия

Алюминиевая ассоциация США не хочет быть магнитом для импорта алюминия

Как сообщает Dow Jones, американская Алюминиевая ассоциация призвала президента США Джо Байдена скорректировать подход к тарифам в отношении импорта алюминия – в рамках так называемого Раздела 232.

"Текущие исключения из Раздела 232 неизбежно сделали США "магнитом" для импорта, – говорится в заявлении организации. – Нынешняя практика исключений [для ряда стран. – MetalTorg.Ru] из требований данного документа активно стимулирует компании в первую очередь стремиться импортировать алюминиевую продукцию".

В Ассоциации утверждают, что Минторг США разрешил к ввозу значительные объемы алюминия в виде исключений по Разделу 232, чтобы удовлетворить потребности производителей.

Ввозные пошлины по Разделу 232 на импорт стали и алюминия в США были введены в действие администрацией Д.Трампа в 2017 г.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
Блок рекламы


Похожие новости
Египет хочет 1 млрд долл. компенсации за пробку в Суэцком каналеЕгипет хочет 1 млрд долл. компенсации за пробку в Суэцком канале
МВФ хочет повышения цены электроэнергии для Украины вдвое – экспертМВФ хочет повышения цены электроэнергии для Украины вдвое – эксперт
МВФ хочет потратить 650 млрд долл. на выход мировой экономики из рецессииМВФ хочет потратить 650 млрд долл. на выход мировой экономики из рецессии
С начала года Китай резко увеличил импорт алюминияС начала года Китай резко увеличил импорт алюминия
В январе-феврале мировое производство алюминия выросло на 3%В январе-феврале мировое производство алюминия выросло на 3%
Нафтогаз хочет начать бурение на шельфе Черного моря еще в этом годуНафтогаз хочет начать бурение на шельфе Черного моря еще в этом году
"Укроборонпром" хочет взять "Мотор Сич" в свое управление"Укроборонпром" хочет взять "Мотор Сич" в свое управление
Минстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титанаМинстратегпром хочет создать в Украине замкнутый цикл производства титана
ЕС хочет запретить импорт грязного металлаЕС хочет запретить импорт грязного металла
Китай хочет завозить больше лома, чтобы снизить выбросыКитай хочет завозить больше лома, чтобы снизить выбросы
Последние новости
Подгружаем последние новости