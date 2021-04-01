Продажи NFT в марте достигли рекордных $200 миллионов

В марте, по данным аналитической площадки CryptoArt, только произведений искусства в виде NFT-токенов было продано на $200 млн. Эта сумма больше, чем объемы продаж невзаимозаменяемых токенов за весь 2020 год. Об этом пишет РБК.

Продажи NFT в марте достигли рекордных $200 миллионов
Фото: ukrinform.ua

Рынок NFT

В феврале текущего года продажи NFT составили $91 млн, а в январе — $12 млн. Самым крупным рынком продаж токенов стал Nifty Gateway с объемом продаж в $140 млн. Второе место заняла платформа SuperRare ($30 млн).

Удачные продажи

Ранее «Минфин» писал, что колумнист американской газеты The New York Times Кевин Рус написал колонку «Купите эту колонку на блокчейне!», превратил скриншот колонки в NFT (невзаимозаменяемый токен) и продал его на аукционе за $560 тыс.

Также в прошлом месяце произошло историческое событие. Впервые NFT-токен был продан человекоподобным роботом с искусственным интеллектом Робот-гуманоид София «продала» NFT-токен, привязанный к своему рисунку, за $688,8 тыс. на площадке Nifty Gateway.

Британский аукционный дом Christie’sпровел первый аукцион с лотом в виде NFT — цифровая картина художника Beeple была продана за рекордные $69,3 млн.

Что такое NFT

NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.

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