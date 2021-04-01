Продажи NFT в марте достигли рекордных $200 миллионов
В марте, по данным аналитической площадки CryptoArt, только произведений искусства в виде NFT-токенов было продано на $200 млн. Эта сумма больше, чем объемы продаж невзаимозаменяемых токенов за весь 2020 год. Об этом пишет РБК.
Рынок NFT
В феврале текущего года продажи NFT составили $91 млн, а в январе — $12 млн. Самым крупным рынком продаж токенов стал Nifty Gateway с объемом продаж в $140 млн. Второе место заняла платформа SuperRare ($30 млн).
Удачные продажи
Ранее «Минфин» писал, что колумнист американской газеты The New York Times Кевин Рус написал
Также в прошлом месяце произошло историческое событие. Впервые NFT-токен был продан человекоподобным роботом с искусственным интеллектом Робот-гуманоид София «продала» NFT-токен, привязанный к своему рисунку, за $688,8 тыс. на площадке Nifty Gateway.
Британский аукционный дом Christie’sпровел первый аукцион с лотом в виде NFT — цифровая картина художника Beeple была продана за рекордные $69,3 млн.
Что такое NFT
NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.