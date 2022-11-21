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2022-11-21
Норвегія дає майже $200 мільйонів на закупівлю газу для України
Уряд Норвегії вирішив допомогти Україні із закупівлею газу на зиму, надавши фінансування у розмірі 2 млрд норвезьких крон ($195 млн). Про це повідомила пресслужба норвезького уряду.
«Міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум підписав угоду, яка гарантує Україні допомогу у закупівлі газу взимку на суму 2 млрд норвезьких крон», — йдеться у повідомленні.
Як зазначила міністр закордонних справ країни Аннікен Хюітфельдт, підтримка Норвегії має велике значення для українського енергопостачання.
Кошти, що є частиною раніше оголошеного пакету допомоги у розмірі 10 млрд крон, надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).