Минздрав потратил уже 40% средств по программе закупки вакцин от коронавируса

В этом году Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз прививок для 3,9 миллиона человек.

Министерство здравоохранения потратило уже 40% (около 1,6 млрд гривен) из бюджетной программы закупки вакцин от коронавируса. Общая сумма этой программы составляет 4 млрд гривен.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы.

"В рамках данной программы по общему фонду государственного бюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины. По состоянию на 22 марта из этой суммы потрачено 242,6 миллиона гривен", - отметили в StateWatch.

Фото: StateWatch

По специальному фонду государственного бюджета было выделено 1,38 миллиарда гривен, из которых уже потрачено 1,35 миллиарда.

В целом, согласно бюджетной программы на вакцинацию, в этом году Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз прививок для 3,9 миллиона человек. В прошлом году из бюджета дополнительно оплатили 964,3 миллиона гривен за поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac.

"С учетом прошлогодней оплаты, на сегодня за поставку вакцин в Украину в целом было выплачено более 2,5 миллиарда гривен. Цена за одну дозу вакцины, предусмотренная бюджетной программой, составляет 504 гривны. Такая же цена была уплачена за дозу китайской вакцины CoronaVac. Стоимость дозы индийской вакцины Covishield неизвестна. Однако если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено свыше 4,9 миллиона доз для Украины", - добавили в организации.

В настоящее время в Украину поставили только 500 тысяч доз вакцины Covishield, а также 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.

Напомним, что китайскую вакцину Sinovac планировали поставить до 15 марта. Объем первой партии должен был составить 700 тысяч доз.

Затем глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что поставщик китайской вакцины - компания "Лекхим" пообещала привезти в Украину 200 тысяч доз. После того, как их привезут, согласно законодательству, должен еще быть лабораторный контроль.

30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривен. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

Предварительная эффективность этого препарата, согласно сайту Минздрава "Вакцинация от COVID-19", составляет 50%. Но в соглашении с производителем Украины прописала требование не менее 70%. Если средняя эффективность будет ниже, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

25 марта первая партия Sinovac в объеме 1 млн 915 тыс. доз прибыла в Украину, ее отправили на десятидневный лабораторный контроль.

Несколько дней назад Степанов заявил, что Украина может заключить договоры на поставку вакцины от коронавируса с американским производителем. Он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь - Pfizer, Moderna или J&J.