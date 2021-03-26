Пробка в Суэцком канале повлияет на мировой газовый рынок

Пробка в Суэцком канале повлияет на мировой газовый рынок

Пробка в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза окажет свое влияние на мировой газовый рынок, прежде всего европейский. В первую очередь она перекрывает путь поставки СПГ в Европу из Катара, выбытие которого могут компенсировать поставки из РоSSии, Норвегии, США, отмечается в комментарии консалтинговой компании Rystad Energy.

Судно Ever Given с двумя десятками тысяч контейнеров на борту село на мель 23 марта в тяжелых погодных условиях. С тех пор его пытаются снять с мели с помощью буксиров, когда уровень воды в канале повышается. Как сообщает CNBC со ссылкой на данные Lloyd"s List, блокада Суэцкого канала обходится мировой торговле в 400 млн долл. в час. Стоимость перевозимых в сутки в западном направлении товаров составляет примерно 5,1 млрд долл., в восточном - 4,5 млрд долл.

Через Суэцкий канал идет практически весь поток СПГ в Европу из Катара (крупнейшего производителя СПГ в мире). Канал является основным маршрутом для грузов СПГ, направляющихся с Ближнего Востока в Европу, и для некоторых грузов из Средиземного моря в Азию. В 2020 году около 260 партий СПГ было отправлено из Катара в Европу через Суэцкий канал (примерно пять судов в неделю).

В Rystad насчитали пять танкеров СПГ, прибытие которых на терминалы Европы ожидалось в первую неделю апреля и которые застряли из-за пробки (в Суэцком заливе и Аравийском море). При этом даже после освобождения канала на его возвращение к нормальному режиму работы уйдет время, поскольку около него уже скопилась большая очередь судов, ожидающих прохода.

По мере наступления весны и повышения температуры спрос на газ снижается, но блокада неизбежно поддержит цены на газ в Европе (прежде всего спотовые цены "в течение дня" и "на день вперед", и менее - фьючерсные котировки).

РоSSийские трубопроводные поставки ниже максимальной пропускной способности, поэтому поставки "Газпрома" могут помочь обеспечить некоторую гибкость, комментируют аналитики. Норвегия также оказывается в выигрыше, но ее поставки и так близки к максимальным.

Путь партии СПГ из Катара на северо-запад Европы, посчитали в Rystad, занимает около 17 дней (в том числе 9 дней из Суэца в Великобританию), а путь вокруг Африки - более 30 дней. Путь СПГ из США в Европу занимает меньше времени, чем путешествие катарского газа в обход Африки и эксперты Rystad задаются вопросом, попытаются ли США извлечь выгоду из суэцкого кризиса.

Владелец контейнеровоза, японская компания Shoei Kisen Kaisha принесла извинения всем, кого затронула блокировка канала. В компании заверили, что пытаются решить проблему как можно скорее, но задача снять контейнеровоз с мели оказалась крайне трудной.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
В Украине появится экономический паспорт. Что это значитВ Украине появится экономический паспорт. Что это значит
Налоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за летоНалоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за лето
«Копилка» Berkshire Hathaway. Как Баффет заработал $17 миллиардов всего на 5 акциях«Копилка» Berkshire Hathaway. Как Баффет заработал $17 миллиардов всего на 5 акциях
Блок рекламы


Похожие новости
От телевизоров до медикаментов: сегодня на фондовый рынок выходят сразу 7 компанийОт телевизоров до медикаментов: сегодня на фондовый рынок выходят сразу 7 компаний
Цены на нефть снова упали. Нефтетрейдеры переоценили происшествие с танкером в Суэцком каналеЦены на нефть снова упали. Нефтетрейдеры переоценили происшествие с танкером в Суэцком канале
МВФ хочет потратить 650 млрд долл. на выход мировой экономики из рецессииМВФ хочет потратить 650 млрд долл. на выход мировой экономики из рецессии
Иск о банкротстве Черкасского Азота не повлияет на текущую операционную деятельность предприятияИск о банкротстве Черкасского Азота не повлияет на текущую операционную деятельность предприятия
Пандемия помогла людям накопить $2,9 триллиона. Это ускорит восстановление мировой экономикиПандемия помогла людям накопить $2,9 триллиона. Это ускорит восстановление мировой экономики
Экспорт электроэнергии в Европу: Украина возобновила поставки электричества на европейский рынокЭкспорт электроэнергии в Европу: Украина возобновила поставки электричества на европейский рынок
Рынок криптовалют превзошел Google по капитализацииРынок криптовалют превзошел Google по капитализации
Увеличение объемов ОВГЗ в собственности нерезидентов отражает общемировой тренд — ДанилишинУвеличение объемов ОВГЗ в собственности нерезидентов отражает общемировой тренд — Данилишин
Калиновский рынок отменил тендер на закупку туалетной бумаги: рулон оказался на 10 м корочеКалиновский рынок отменил тендер на закупку туалетной бумаги: рулон оказался на 10 м короче
МВФ улучшил прогноз восстановления мировой экономики после кризисаМВФ улучшил прогноз восстановления мировой экономики после кризиса
Последние новости
Подгружаем последние новости