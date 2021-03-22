Мировому рынку нержавеющей стали предрекают рост объемов до 163 млрд долл.

Мировому рынку нержавеющей стали предрекают рост объемов до 163 млрд долл.

Как сообщает Yieh.com, из-за эпидемии COVID-19 ожидается, что размер мирового рынка нержавеющей стали в 2020 году составит около 115 млрд долл. Этот показатель пересмотрен до 163,5 млрд долл. к 2027 году со среднегодовыми темпами роста 5,1% за период 2020-2027 гг.

Рынок нержавеющей стали США оценивался в 31,2 млрд долл. в 2020 году, а в Китае прогнозировалось, что к 2027 году он достигнет 33,8 млрд долл. при среднегодовом темпе роста 7,9%.

Кроме того, Япония, Канада и Германия будут расти со среднегодовыми темпами роста 2,8%, 4,6% и 3,2% соответственно в период 2020-2027 годов.

МинПром по материалам МеталлТорг

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