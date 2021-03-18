В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривень

Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.

Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов грн. Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные, информирует пресс-центр СБУ.

"Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку». Предварительно установлено, что общий оборот «конверта» составлял несколько сотен миллионов гривень. Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджету в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, направленных на установление точного размера ущерба, нанесенного государству.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки. Во время следственных действий изъяты более 1 млн грн, бухгалтерская документация, печати фиктивных и государственных предприятий, компьютерная техника с черной бухгалтерией.

Полученные доказательства противоправной деятельности приобщены к материалам дела. Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.

Ранее в марте во Львове разоблачили конвертационный центр с оборотом 1,7 млрд гривень.

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