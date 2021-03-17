Тарифы на электроэнергию в Украине: что изменится в апреле

Обещанное подорожание электроэнергии в апреле может не состояться. Если тарифы и повысятся, то уже летом, и только для тех, кто использует больше 300-500 кВт*час электроэнергии.

Таким образом, переживать о высоких тарифах можно только тем, кто расходует действительно много электроэнергии - более 2,5 грн за кВт*час для тех, кто потребляет более 500 кВт*час электроэнергии в месяц.

Официально такое решение в Кабмине комментируют так: столько тратят только те, кто живет в больших домах и квартирах, пользуется большим количеством техники и, видимо, может позволить себе платить полную стоимость.

Под эту категорию автоматически могут попасть те граждане, у которых установлен электрический котел. Зимой объемы их потребления электроэнергии могут достигать и 1000 кВт*час в месяц.

В данное время в Украине действует тариф на электроэнергию, утвержденный в 2017 году. Он на 30% ниже реальной стоимости. С января после отмены льготного тарифа на электроэнергию, все потребленные киловатты оплачиваются по единой стоимости – 1,68 гривны за кВт*час, тогда как себестоимость доходит до 3 гривен.

Тариф на передачу электроэнергии также занижен, и его должны были повысить в апреле с 293,93 грн за МВт*час до 300,6 МВт*час. В это повышение закладывалось лишь частичное погашение кредитов "Укрэнерго" перед производителями "зеленой" энергии.

Напомним, в Украине рыночная цена на электроэнергию в феврале выросла более чем на 10%.