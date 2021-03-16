Инвесторы оценили финтех-компанию Джека Ма более чем в $200 миллиардов

Сейчас фонд частного капитала Warburg Pincus оценивает Ant Group на сумму чуть больше $200 млрд на основе финансовых результатов прошлого года и сравнения с аналогичной компанией, заявил агентству анонимный источник.

В начале 2020 года фонд продал часть своей доли в стартапе при оценке в $190 млрд, сказали другие собеседники. Еще один неназванный инвестор сообщил, что его оценка не сильно отличается от расчетов Warburg. Третий инвестор (его Reuters тоже не назвал) заявил, что оценивает Ant Group примерно на уровне 2018 года. Четвертый анонимный инвестор заявил, что не рассчитывает в ближайшее время получить доход со своей инвестиции в стартап.