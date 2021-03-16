Инвесторы оценили финтех-компанию Джека Ма более чем в $200 миллиардов

Часть глобальных инвесторов финтех-компании Ant Group оценила ее более чем в $200 млрд по результатам 2020 года.

Инвесторы оценили финтех-компанию Джека Ма более чем в $200 миллиардов
Фото: rbc.ru

Часть глобальных инвесторов финтех-компании Ant Group оценила ее более чем в $200 млрд по результатам 2020 года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники Reuters.

Оценка инвесторов

Новая оценка как минимум на треть превышает оценку, которую компания получила в ходе последнего раунда финансирования в 2018 году. Тогда она привлекла $14 млрд и, по данным источников Reuters и The Wall Street Journal, была оценена в $150 млрд. Reuters называет это крупнейшим разовым раундом в мире.

Вместе с тем новая сумма существенно меньше капитализации, которую Ant Group рассчитывала получить после IPO.

В своих документах перед размещением компания указывала, что ее стоимость составит $315 млрд, об этом сообщал, в частности, Bloomberg. В ходе IPO стартап планировал привлечь $34,5 млрд, затем сумма выросла до $37 млрд — это стало бы крупнейшим IPO в истории. Но размещение сорвалось буквально за день после вмешательства китайских регуляторов.

Сейчас фонд частного капитала Warburg Pincus оценивает Ant Group на сумму чуть больше $200 млрд на основе финансовых результатов прошлого года и сравнения с аналогичной компанией, заявил агентству анонимный источник.

В начале 2020 года фонд продал часть своей доли в стартапе при оценке в $190 млрд, сказали другие собеседники. Еще один неназванный инвестор сообщил, что его оценка не сильно отличается от расчетов Warburg. Третий инвестор (его Reuters тоже не назвал) заявил, что оценивает Ant Group примерно на уровне 2018 года. Четвертый анонимный инвестор заявил, что не рассчитывает в ближайшее время получить доход со своей инвестиции в стартап.

Warburg Pincus отказалась комментировать Reuters оценку стоимости Ant Group и не ответила на запрос о сделке с долей в компании. Ant Group отказалась от комментариев.

Предыстория

IPO Ant Group планировалось на 5 ноября, но 4 ноября компания объявила, что размещение в Гонконге и Шанхае откладывается.

Источники Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg и Reuters рассказывали, что финансовые регуляторы Китая были недовольны критикой со стороны основателя Ant Group Джека Ма, который говорил, что у них «менталитет ломбарда».

Кроме того, Пекин рассматривал Ant Group как угрозу финансовой системе страны из-за масштабного кредитования, в обеспечении которого стартап почти не участвовал.

По словам источников WSJ, власти требуют от стартапа и Alibaba, которая владеет третью компании, дистанцироваться от Ма и больше придерживаться линии партии. 12 марта гендиректор компании Саймон Ху покинул должность.

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