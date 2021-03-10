Государство получило за первую букмекерскую лицензию 108 млн гривен

Государственный бюджет получил за первую букмекерскую лицензию 108 млн гривен, сообщила во вторник Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей на своей странице в фейсбуке.

Первым и пока единственным лицензиатом стало ООО "Париматч".

Единственным учредителем компании является кипрская FirstPM Entertainment Ltd, а конечным бенефициаром - Екатерина Белорусская.

Напомним, что игорный бизнес в Украине был официально запрещен в течение 11 лет.

В 2020 году в Украине был принят закон, легализирующий работу казино и игровых автоматов.

В октябре Кабмин назначил председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах.