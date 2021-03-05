Пандемия помогает Китаю достичь экономического лидерства — рост в этом году планируется на уровне 6%

Китайская Народная Республика быстрее всех стран восстановила свою экономику в условиях пандемии. Кроме того, Поднебесная поставила целью рост экономики в этом году более чем на 6%. Об этом заявил премьер-министр Китая Ли Кецян на ежегодном заседании парламента — важнейшем политическом событии года в стране, пишет mind.ua со ссылкой на CNBC.

Пандемия помогает Китаю достичь экономического лидерства — рост в этом году планируется на уровне 6%
Фото: cnbc.com

Какие планы у КНР

Во время заседания премьер-министр в целом положительно оценил темпы восстановления экономики Китая после пандемии, хотя и не скрывал слабые стороны — «препятствия» для потребительских расходов, тяжелые условия для малого бизнеса и растущее давление в поддержании стабильной занятости.

По словам Ли, в течение 2021 года Китай будет стремиться создать более 11 млн новых рабочих мест в городах, чтобы выйти на уровень безработицы около 5,5%. Для сравнения: в прошлом году было создано 9 млн рабочих мест.

Китай также планирует повысить примерно на 3% индекс потребительских цен, что является показателем инфляции.

Относительно международной торговли, Ли отметил, что страна «будет способствовать развитию взаимовыгодных деловых отношений Китая и США на основе равенства и взаимного уважения». Он не стал вдаваться в подробности, но сказал, что Китай станет работать над ускорением переговоров о свободной торговле с Японией и Южной Кореей и безотлагательно рассмотрит возможность присоединения к всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерство.

Одной из главных задач на 2021 год, по словам премьер-министра, власти КНР определили усиление развития науки и технологий.

Что прогнозировали эксперты

Аналитики ранее спрогнозировали, что валовой внутренний продукт Китая может вырасти на 8% в 2021 году. Они считают, что Китай намерен обогнать Соединенные Штаты и стать крупнейшей в мире экономикой на несколько лет раньше, чем ожидалось, благодаря пандемии коронавируса.

США сообщили, что ВВП в 2020 году сократился на 2,3% — до $20,93 трлн в долларовом выражении. Китай, напротив, заявил, что его ВВП увеличился на 2,3% в прошлом году — до $14,7 трлн. Таким образом, экономика Китая отстает от американской всего на $6,2 трлн сравнению с $7,1 трлн в 2019 году.

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