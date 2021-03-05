Старейший банк Колумбии начал работать с криптоактивами. Пока только в тестовом режиме

Старейший коммерческий банк Колумбии Banco de Bogot? начал работать с криптовалютами в тестовом режиме, позволив ограниченному кругу клиентов продавать и покупать цифровые монеты за фиатную валюту — песо. Об этомпишет РБК.

Старейший банк Колумбии начал работать с криптоактивами. Пока только в тестовом режиме
Фото: eltiempo.com

Что известно

По данным Portafolio, таким образом банк собирается оценить потенциальные риски и изучить бизнес-модель криптоактивов.

Работа Banco de Bogot? с цифровыми монетами происходит в рамках пилотного проекта колумбийского правительства, которое разрешило местным компаниям тестировать криптовалютные транзакции с марта текущего года.

По данным Coinatmradar, Колумбия занимает первое место по количеству криптоматов в Южной Америке.

Кто еще работает с криптой

  • В конце февраля с криптовалютой начал работать швейцарский банк Bordier & Cie SCmA, который был основан в 1844 году. Для этого он начал сотрудничать с платформой Sygnum B2B.

  • Ранее с криптовалютой начал работать старейший банк США Bank of New York Mellon. Компания разрабатывает специальную платформу, которая позволит проводить транзакции с цифровыми деньгами так же, как это происходит с традиционными активами.

  • Кроме того, другие швейцарские банки: Maerki Baumann & Co., InCore Bank, Basler Kantonalbank, Julius Baer также уже начали работать с криптовалютами.

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