Украина поднялась на 127-ое место в рейтинге экономической свободы

Соседями Украины в рейтинге являются Джибути и Мавритания.

Украина поднялась со 134 на 127-ое место в рейтинге экономической свободы, который составляет организация Heritage Foundation. Общая оценка экономической свободы немного выросла - с 54,9 до 56,2 из возможных 100 баллов.

Украинскую экономику по-прежнему квалифицируют как "преимущественно несвободную" и в рейтинге она занимает последнее место в Европе.

"В этом году рейтинг Украины несколько улучшился в пределах категории "преимущественно несвободных". Чтобы поддержать движение к большей экономической свободе, правительству нужно повышать доверие инвесторов, продолжая совершенствовать инвестиционное законодательство и проводя глубокие и всесторонние реформы для укрепления верховенства закона и улучшения защиты прав собственности, судебной эффективности и целостности правительства", - говорится в рейтинге.

Соседями Украины в рейтинге являются Джибути и Мавритания.

Всего при составлении индекса учитывались показатели 178 стран. Лидером, как и в прошлом году, стал Сингапур с результатом 89,7 пункта. В первую тройку также вошли Новая Зеландия и Австралия. Швейцария, Ирландия, Тайвань, Великобритания, Эстония, Канада, Дания оказались в первой десятке стран с наиболее свободными экономиками. Грузия заняла в рейтинге 12-е место, США - 20-е место, Германия - 29-е, Франция - 64-е, Китай - сто седьмое.

Худшие результаты продемонстрировали Куба, Венесуэла и Северная Корея.

Рейтинг экономической свободы был создан Heritage Foundation совместно с изданием The Wall Street Journal в 1995 году. Рейтинг отражает свободу предпринимательства в стране.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Украина нарастила закупки сжиженного газаУкраина нарастила закупки сжиженного газа
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Инициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокераИнициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокера
Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеровКабмин хочет урегулировать работу фрилансеров
Блок рекламы


Похожие новости
Украина снизила поставки агропродукции в ЕС на 10,7%Украина снизила поставки агропродукции в ЕС на 10,7%
Украина вошла в весну с максимальными запасами газа за 10 летУкраина вошла в весну с максимальными запасами газа за 10 лет
Украина нарастила закупки сжиженного газаУкраина нарастила закупки сжиженного газа
Украина добыла минимум газа за 5 летУкраина добыла минимум газа за 5 лет
Украина выплатила $335 миллионов процентов по евробондамУкраина выплатила $335 миллионов процентов по евробондам
Украина наторговала с ЕС агропродукцией на 10 млрд долл.Украина наторговала с ЕС агропродукцией на 10 млрд долл.
Украина рассчитывает получить очередной транш от МВФ в 2021 году - советник ЗеленскогоУкраина рассчитывает получить очередной транш от МВФ в 2021 году - советник Зеленского
На импорт автотранспорта Украина потратила более $4,2 миллиардаНа импорт автотранспорта Украина потратила более $4,2 миллиарда
Украина сожгла 35% запасов газаУкраина сожгла 35% запасов газа
Smart Energy ввела в работу новую скважину на Свиридовском месторожденииSmart Energy ввела в работу новую скважину на Свиридовском месторождении
Последние новости
Подгружаем последние новости