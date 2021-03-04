Украина поднялась на 127-ое место в рейтинге экономической свободы

Украина поднялась со 134 на 127-ое место в рейтинге экономической свободы, который составляет организация Heritage Foundation. Общая оценка экономической свободы немного выросла - с 54,9 до 56,2 из возможных 100 баллов.

Украинскую экономику по-прежнему квалифицируют как "преимущественно несвободную" и в рейтинге она занимает последнее место в Европе.

"В этом году рейтинг Украины несколько улучшился в пределах категории "преимущественно несвободных". Чтобы поддержать движение к большей экономической свободе, правительству нужно повышать доверие инвесторов, продолжая совершенствовать инвестиционное законодательство и проводя глубокие и всесторонние реформы для укрепления верховенства закона и улучшения защиты прав собственности, судебной эффективности и целостности правительства", - говорится в рейтинге.

Соседями Украины в рейтинге являются Джибути и Мавритания.

Всего при составлении индекса учитывались показатели 178 стран. Лидером, как и в прошлом году, стал Сингапур с результатом 89,7 пункта. В первую тройку также вошли Новая Зеландия и Австралия. Швейцария, Ирландия, Тайвань, Великобритания, Эстония, Канада, Дания оказались в первой десятке стран с наиболее свободными экономиками. Грузия заняла в рейтинге 12-е место, США - 20-е место, Германия - 29-е, Франция - 64-е, Китай - сто седьмое.

Худшие результаты продемонстрировали Куба, Венесуэла и Северная Корея.

Рейтинг экономической свободы был создан Heritage Foundation совместно с изданием The Wall Street Journal в 1995 году. Рейтинг отражает свободу предпринимательства в стране.