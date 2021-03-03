Минрегион и Всемирный банк согласовали потенциальные направления привлечения кредитных средств

Алексей Чернышов проинформировал о направлениях деятельности, требующих дополнительных источников финансирования и направленных на решение первоочередных проблем.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов и директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи согласовали потенциальные направления привлечения кредитных средств на реализацию совместных проектов.

Об этом по результатам встречи Чернышова и Банерджи сообщает Минрегион в Telegram.

В настоящее время Минрегион реализует два проекта со Всемирным банком: "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине" и "Второй проект развития городской инфраструктуры".

"Кроме того, Министерство приобщено к Программе "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины". Сейчас идет работа над методологией разработки комплексных планов пространственного развития общин, которая должна быть завершена во втором квартале 2021 года", - отметили в Минрегионе.

Алексей Чернышов также проинформировал коллег о направлениях деятельности Минрегиона, требующих дополнительных источников финансирования и направленных на решение первоочередных проблем. Это - управление бытовыми отходами, термомодернизация общественных и жилых зданий, цифровизация градостроительной документации, трансформация угольных территорий и поддержка сельских и горных территорий.

Напомним, что в 2019 году Минрегион и Всемирный банк договорились об активизации сотрудничества в проведении реформ ЖКХ и энергоэффективности. В июне 2020 года вступило в силу соглашение о займе между Украиной и Всемирным банком, которое предусматривает разработку 600 планов пространственного развития территориальных общин.