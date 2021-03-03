Пересмотр программы МВФ для Украины могут перенести на 3-4 квартал - Bank of America

"Мы, как и раньше, ожидаем, что Украина получит как минимум еще один транш из текущей программы этого года".

Пересмотр программы Международного валютного фонда может быть отложен на июль-сентябрь или октябрь-декабрь 2021 года.

Такой прогноз дали аналитики Bank of America (BofA) Global Research, передает "Интерфакс-Украина".

Как отметили в BofA Global Research, благодаря низким потребностям в финансировании бюджета в начале года Украина может сосредоточиться на внутренней политической повестке дня, в то же время любой прогресс в просмотре программы может задержаться до третьего или даже четвертого квартала 2021 года. Однако Украине все-таки потребуется сделать прорыв в решении хотя бы одного из оставшихся вопросов, чтобы разблокировать дальнейший прогресс в программе, говорится в аналитической записке.

Прогресс в реализации "маяков" МВФ может быть достигнут на весенней сессии Верховной Рады, что позволит добиться прорыва в переговорах к середине лета, говорится в материалах BofA.

"Итак, мы, как и раньше, ожидаем, что Украина получит как минимум еще один транш из текущей программы этого года", - отмечает BofA.

При этом BofA сохраняет прогноз роста реального ВВП на 4,5% в текущем году, хотя обращает внимание на волатильность некоторых данных, на которых строится прогноз. С одной стороны, потенциальная стабилизация экономической ситуации позволяет допускать возможность сильного роста реального ВВП - до 5,5% ВВП и выше уже в текущем году. С другой стороны, рост может достичь лишь 3,5% ВВП с учетом сдерживающих факторов, таких как более сильное восстановление показателей импорта, объясняют аналитики.

По оценкам BofA, номинальный ВВП в 2021 году в Украине составит $167 млрд, или 4,508 трлн грн. Среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 6,7% в 2021-м и 4,7% в 2022-м.

Говоря о курсе украинской валюты, BofA снова отмечает недооцененность гривни. Как ожидают аналитики, до конца 2021-го и в среднем за год курс гривни составит 27 грн/$, а в следующем году - 27,5 грн/$.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует восстановление экономики на 4,6% в 2021 году, тогда как оценка министерством экономического спада в 2020-м составляет 4,2% ВВП . Национальный банк Украины (НБУ) 21 января оценил падение экономики страны в 2020 году в 4,4% и сохранил прогноз ее роста на 4,2% в 2021 году.

Напомним, 11 января миссия МВФ по первому пересмотру программы stand-by для Украины возобновила работу. В прошлый раз миссия в онлайн-режиме работала в декабре. По результатам работы миссии ожидалось получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

13 февраля миссия завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.

После этого советник президента Олег Устенко сообщил, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Фондом. Кроме того, Украина хочет продолжить программу еще на полгода, чтобы общий срок составлял не 18, а 24 месяца.