В Украине резко упало потребление электроэнергии

В последнюю неделю февраля из значительного роста среднесуточной температуры воздуха в Украине произошло резкое снижение электропотребления по сравнению с предыдущей неделей, сообщает НЭК "Укрэнерго".



В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление электроэнергии значительно увеличилось.



В частности, среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели уменьшилось на 7,7%, а в выходные - на 10%.



В общем, электропотребления, по оперативным данным, с 22 по 28 февраля было на 8,3% меньше, чем в предыдущую неделю.



По сравнению с прошлым годом среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 8,1%, а в выходные - на 4,9%.



С начала февраля электропотребление составляет 13,6 млрд кВт·ч, что на 8% больше прогноза.



