Остаток средств на ЕКС в феврале вырос на 9,3%

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в феврале вырос на 9,3% — с 27,472 млрд грн по состоянию на 01 февраля до 30,037 млрд грн по состоянию на 01 марта 2021 года. Об этом идет речь в соответствующем разделе на сайте Государственной казначейской службы.

Остаток средств на ЕКС в феврале вырос на 9,3%
Фото: glavcom.ua

Динамика ЕКС

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете был зафиксирован на 01.01.21 в сумме 12,013 млрд грн, максимальный — на 01.03.21 в сумме 30,037 млрд грн.

В 2020 году минимальный остаток средств на едином казначейском счете составлял 10,517 млрд грн на 01.04.2020, а максимальный — 75,701 млрд грн — на 01.07.2020.

Напомним

  • В 2020 году остаток средств на ЕКС сократился с 17,548 млрд грн до 12,013 млрд грн.
  • В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд грн до 17,548 млрд грн.

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