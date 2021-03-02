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2021-03-02
Остаток средств на ЕКС в феврале вырос на 9,3%
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в феврале вырос на 9,3% — с 27,472 млрд грн по состоянию на 01 февраля до 30,037 млрд грн по состоянию на 01 марта 2021 года. Об этом
Фото: glavcom.ua
Динамика ЕКС
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете был зафиксирован
В 2020 году минимальный остаток средств на едином казначейском счете составлял 10,517 млрд грн на 01.04.2020, а максимальный — 75,701 млрд грн — на 01.07.2020.
Напомним
- В 2020 году остаток средств на ЕКС сократился с 17,548 млрд грн до 12,013 млрд грн.
- В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд грн до 17,548 млрд грн.