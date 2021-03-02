Остаток средств на ЕКС в феврале вырос на 9,3%

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в феврале вырос на 9,3% — с 27,472 млрд грн по состоянию на 01 февраля до 30,037 млрд грн по состоянию на 01 марта 2021 года. Об этом идет речь в соответствующем разделе на сайте Государственной казначейской службы.

Фото: glavcom.ua

Динамика ЕКС

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете был зафиксирован на 01.01.21 в сумме 12,013 млрд грн, максимальный — на 01.03.21 в сумме 30,037 млрд грн.

В 2020 году минимальный остаток средств на едином казначейском счете составлял 10,517 млрд грн на 01.04.2020, а максимальный — 75,701 млрд грн — на 01.07.2020.

Напомним