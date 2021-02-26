Ощадбанк переназначил Тютюна членом правления и оставил ответственным за розничный бизнес
Наблюдательный совет государственного Ощадбанка уволил Антона Тютюна с должности заместителя главы правления финучреждения в связи с окончанием срока трудового контракта, сообщает пресс-служба банка.
В то же время Антон Тютюн c 15 марта т. г. назначен ответственным за розничный бизнес в правлении банка, место в котором он занял по результатам конкурса. Новый контракт банкира рассчитан на 5 лет.
Что известно об Антоне Тютюне
Согласно сообщению Ощадбанка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), Тютюн занимал должность замглавы правления 6 лет и 10 месяцев.
Высшее образование финансист получил в Киевском национальном экономическом университете по специальности «банковское дело».
Общий стаж работы в банковской сфере — более 20 лет. Профессиональную деятельность начал в 2000 году в АКБ «Укрсоцбанк». С 2008-го по 2010 год он был заместителем председателя правления по розничному бизнесу, членом правления БТА Банка. С октября 2010 года является заместителем председателя правления Ощадбанка.
Главной задачей Тютюна будет укрепление позиций банка в розничном кредитовании, увеличение портфеля ипотечных кредитов, расширение линейки цифровых продуктов, снижение уровня затрат путем оптимизации сети и централизации функций.
Справочно
- Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
- Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.
- Ощадбанк является одним из лидеров по развитию кредитных программ для физических лиц, а также занимает ведущие места по уровню доверия украинцев, что подтверждается самым большим на рынке объемом депозитов граждан в 2020 году.
- Сеть современных учреждений Ощадбанка нового формата составляет 680 отделений. Активно развиваются цифровые каналы обслуживания клиентов — интернет и мобильный банкинг «Сбера 24/7», которым сейчас пользуются 5 млн клиентов.