Українці в січні поставили рекорд з купівлі доларів — Нацбанк

Більше половини припала на безготівкову валюту.

Громадяни України в січні поточного року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на загальну суму 1 227,9 млн доларів (в еквіваленті), а також купили на 1 791,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 564,0 млн доларів. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Для порівняння, у січні українці збільшили купівлю валюти на 100,3 млн доларів порівняно з груднем, коли вони купили 463,7 млн доларів.

Обсяг купівлі доларів у січні 2023 року є максимальним за останні роки. Схожий попит був лише у квітні 2021 року, коли українці купили 545,9 млн доларів.

Дані показують, що більше половини попиту (370,5 млн доларів) у січні 2023 року припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень), тоді як на готівковому ринку курс коливається близько рівня 40,5 гривні за долар.


Олена Середа, ZN.ua





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