ЕБРР выделит Киеву € 50 млн на новые вагоны метро

Денег должно хватить на десять 5-вагонных поездов.

ЕБРР выделит Киеву € 50 млн на новые вагоны метро
Фото: kiev.klichko.org

Европейский банк реконструкции и развития выделит КП "Киевский метрополитен" 50 млн евро под гарантии городского совета на закупку новых вагонов метро.

Соответствующие соглашения подписали в пятницу, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

За кредитные деньги ЕБРР столица планирует закупить 50 новых вагонов.

"Надеюсь, что к концу этого года мы заключим контракт на приобретение новых вагонов для столичного метро", - заявил глава КГГА Виталий Кличко.

По условиям кредитования, город получит от ЕБРР рассрочку платежа на 12 лет.

Сейчас парк вагонов Киевского метро насчитывает 800 вагонов, сто из которых находятся в критическом состоянии и требуют обновления в течение 3-4 лет.

Новые вагоны предназначены для Сырецко-Печерской, "зеленой" линии метро, где до конца 2021 года собираются открыть новые станции "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
IFC возглавил банкир с большим опытом регионального управленияIFC возглавил банкир с большим опытом регионального управления
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млнСуд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
В СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный списокВ СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный список
Ликвидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардовЛиквидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардов
Блок рекламы


Похожие новости
«Нова пошта» вводит новые правила для упаковки посылок. Что изменится«Нова пошта» вводит новые правила для упаковки посылок. Что изменится
В Кабмине придумали новые способы борьбы с теневой занятостьюВ Кабмине придумали новые способы борьбы с теневой занятостью
Киевсовет выделит 140 млн гривен на вакцину от коронавирусаКиевсовет выделит 140 млн гривен на вакцину от коронавируса
В 2021 г. Китай введет в строй новые алюминиевые мощности на 2,98 млн т в годВ 2021 г. Китай введет в строй новые алюминиевые мощности на 2,98 млн т в год
В Украине утвердили новые тарифы на доставку газа на 2021 годВ Украине утвердили новые тарифы на доставку газа на 2021 год
ЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорогЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорог
Украина подписала с ЕБРР кредитное соглашение на 450 миллионов евро. Деньги «закатают» в дорогиУкраина подписала с ЕБРР кредитное соглашение на 450 миллионов евро. Деньги «закатают» в дороги
Кабмин выделит помощь 734 621 предпринимателюКабмин выделит помощь 734 621 предпринимателю
Всемирный банк выделит 300 млн долларов на поддержку украинцев во время пандемииВсемирный банк выделит 300 млн долларов на поддержку украинцев во время пандемии
10% акций Укрзализныци предлагают отдать ЕБРР за долги10% акций Укрзализныци предлагают отдать ЕБРР за долги
Последние новости
Подгружаем последние новости