ЕБРР выделит Киеву € 50 млн на новые вагоны метро

Денег должно хватить на десять 5-вагонных поездов.

Европейский банк реконструкции и развития выделит КП "Киевский метрополитен" 50 млн евро под гарантии городского совета на закупку новых вагонов метро.

Соответствующие соглашения подписали в пятницу, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

За кредитные деньги ЕБРР столица планирует закупить 50 новых вагонов.

"Надеюсь, что к концу этого года мы заключим контракт на приобретение новых вагонов для столичного метро", - заявил глава КГГА Виталий Кличко.

По условиям кредитования, город получит от ЕБРР рассрочку платежа на 12 лет.

Сейчас парк вагонов Киевского метро насчитывает 800 вагонов, сто из которых находятся в критическом состоянии и требуют обновления в течение 3-4 лет.

Новые вагоны предназначены для Сырецко-Печерской, "зеленой" линии метро, где до конца 2021 года собираются открыть новые станции "Мостицкая" и "Проспект Правды".