Стоимость золота падает на росте доходности облигаций США

Стоимость золота продолжает снижаться. Основным фактором, оказывающим давление на котировки желтого металла, стал рост доходности американских гособлигаций. Об этом пишет bin.ua.

Стоимость золота падает на росте доходности облигаций США
Фото: metallurgprom.org

Что с ценами на золото

Процентное изменение цены золота по месяцам. Источник: Bloomberg

По состоянию на утро 25 февраля, EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на $2,15 — до $1795,75 за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,84% — до $28,093 за унцию.

Цена на золото снижается уже третью торговую сессию подряд, опускаясь ниже психологической отметки в $1800 за унцию. Основным фактором, который влияет на котировки желтого металла, стал рост доходности американских гособлигаций.

Это способствует росту курса доллара, что негативно сказывается на золоте, делая его дороже для держателей иной валюты.

Доходность десятилетних US Treasuries росла на 1,4 базисных пункта по сравнению с уровнем прошлого закрытия — до 1,403%.

«Час золота еще придет»

Прошлый год стал для золота лучшим за последнее десятилетие, но с начала 2021-го оно подешевело примерно на 5%. Goldman Sachs продолжает ждать роста цены золота в текущем году благодаря слабому доллару и эффекту благосостояния, однако понижает свой прогноз на конец года с $2300 до $2000 за унцию.

Схожего мнения придерживаются и эксперты ANZ, которые ждут роста цены золота до $2000 за унцию во второй половине нынешнего года на фоне усиления инфляции.

«Мы думаем, что в ближайшие месяцы золото продолжит разнонаправленную торговлю на фоне дальнейшего роста доходности облигаций, так как инвесторы будут реализовывать свои рефляционные стратегии через покупку рискованных активов», — пишут стратеги банка.

И добавляют: «Но час золота еще придет».

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