У наступні 2 роки кількість IPO зменишиться, але зросте їх дохідність — експерт

Дохідність акцій компаній, які проводитимуть первинне розміщення, зросте, але кількість IPO знизиться. Таку прогноз оприлюднив інвестор і трейдер із 8-річним досвідом Роберт Лі під час вебінару «Крипто-фондова синхронізація: який прогноз?»

У наступні 2 роки кількість IPO зменишиться, але зросте їх дохідність — експерт

Минулого року на фондовому ринку відбулося 1035 IPO. Для порівняння: за останні 22 роки загалом відбулось близько 6 тис. первинних розміщень. Тобто всередньому IPO проводили близько 270 компаній на рік.

Разом зі збільшенням кількості компаній, які виходили на ринок, істотно знизилася їхня надійність. «Часто розміщення проводили компанії, які фактично мали лише один продукт, але імпульсивно вважали, що можуть за його допомогою захопити ринок», — пояснює Робер Лі.

До пандемії розміщення проводили переважно більш надійні і великі компанії. Відповідно, були високими і прибутки івесторів, які вкладади в них гроші. Акції відразу 10 компаній, які виходили на ринок у 2019 р., зросли в ціні більш, ніж на 300%, 2 з них подорожчали більш, ніж у 10 разів.

Для порівняння: планку в 300% дохідності подолала лише 1 компанія, яка проводила розміщення у 2021 році.

На думку Роберта Лі, у наступні 2 роки ринок повернеться до якості первинних розміщень, а ось кількість IPO знизиться. «Після роботи над помилками ми зможемо побачити ті результати, які були до пандемії», — вважає експерт.

Ще півроку корекції

Як прогнозує Роберт Лі, ще 2 квартали на фондовому ринку проовжуватиметься помірна корекція. У 2 кварталі наступного року можливе часткове згортання жорсткої монетарної політики ФРС. А ось потенціал для відновлення ціни акцій аутсайдерів із технологічного, комунікаційного і фінансового секторів, які зараз найбільше втрачають вартість, з'явиться лише у 2024 році.





Интересные новости
В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населенняВ Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»
Американці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердивАмериканці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердив
Канада випустить облігації для підтримки УкраїниКанада випустить облігації для підтримки України
Квартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країниКвартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країни
Блок рекламы


Похожие новости
До кінця року дохідність гривневих депозитів зросте ще на кілька процентних пунктів — НБУДо кінця року дохідність гривневих депозитів зросте ще на кілька процентних пунктів — НБУ
Інфляція в Туреччині перевищила 85,5%. Вперше за 24 рокиІнфляція в Туреччині перевищила 85,5%. Вперше за 24 роки
У наступні 2 роки кількість IPO зменишиться, але зросте їх дохідність — експертУ наступні 2 роки кількість IPO зменишиться, але зросте їх дохідність — експерт
Центробанки купили рекордну кількість золота у минулому кварталі — BloombergЦентробанки купили рекордну кількість золота у минулому кварталі — Bloomberg
"Укренерго" найняла скандального лобіста, який з'їздив у відрядження за 1 млн гривень - експерт"Укренерго" найняла скандального лобіста, який з'їздив у відрядження за 1 млн гривень - експерт
Експерти спрогнозували курс долара до кінця грудняЕксперти спрогнозували курс долара до кінця грудня
"У банків труднощі": фінустанови скорочуватимуть відділення, дні та години роботи – експерт"У банків труднощі": фінустанови скорочуватимуть відділення, дні та години роботи – експерт
Пенсійний фонд оприлюднив інформацію про кількість пенсіонерів в Україні і розмір середньої пенсіїПенсійний фонд оприлюднив інформацію про кількість пенсіонерів в Україні і розмір середньої пенсії
Харчова галузь вражає зростанням експорту з України — експертХарчова галузь вражає зростанням експорту з України — експерт
Долар подешевшав: експерт спрогнозував, яким буде курс валюти після війниДолар подешевшав: експерт спрогнозував, яким буде курс валюти після війни
Последние новости
Подгружаем последние новости