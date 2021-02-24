Электроэнергия в феврале резко подорожала на фоне проблем в энергетике

Электроэнергия в феврале резко подорожала на фоне проблем в энергетике

Недовыработка электроэнергии на АЭС и отсутствие складских запасов угля на ТЭС в необходимых объемах привели к резкому подорожанию электроэнергии в феврале. Соответствующие данны опубликовало госпредприятие "Оператор рынка".

Так, средневзвешенная цена э/э на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины за 20 дней февраля выросла на 21,22% по сравнению с тем же периодом января, до 1 659,96 грн/МВт-ч. (без НДС).

На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена поднялась на 29,09%, до 1 810,49 грн/МВт-ч. Резкий рост цены на внутрисуточном рынке привел к сокращению покупки промпредприятиями и трейдерами на 12,63% по сравнению с периодом 1-20 января, до 314 403,4 МВт-ч.

Напомним, складские запасы угля на украинских ТЭС на 43% ниже критического минимума, по данным Минэнерго. Часть энергоблоков ТЭС вынуждены использовать более дорогой вид топлива природный газ -из-за отсутствия угля. По этой же причине 5 энергоблоков ТЭС находятся в простое, что приводит к снижению выработки электроэнергии в целом по энергосистеме.

Ранее глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявил, что атомная энергетика является главным стабилизатором для объединенной энергосистемы страны в период зимних холодов.

По его оценкам, для стабильной работы украинской энергосистемы в осенне-зимний период должно быть работать 12 атомных блоков. Сейчас в работе находятся 11 энергоблоков АЭС.



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