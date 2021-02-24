Теперь возвратом активов банков-банкротов будет заниматься специальная рабочая группа — Кабмин
Кабинет Министров сформирует совместно с Нацбанком и при участии Минюста рабочую группу по вопросам возврата активов обанкротившихся банков. Создание такого межведомственного органа является одним из структурных «маяков» в рамках программы финансирования stand-by МВФ. Решение было принято на заседании правительства в среду, 24 февраля, о чем
Кто входит в состав группы
Возглавляет рабочую группу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его заместители — глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр юстиции Денис Малюська.
В состав группы также вошли министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут и один из заместителей руководителя Офиса президента.
Каковы основные задачи группы
- Содействие координации действий органов исполнительной власти по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков.
- Определение путей и механизмов возврата активов обанкротившихся банков, в частности разработка стратегии, подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.
- Подготовка и внесение предложений Кабмину по вопросам, касающимся работы группы.
Какие права у группы
Рабочая группа имеет право:
- получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для выполнения своих задач;
- привлекать представителей перечисленных органов к участию в своей работе;
- создавать в случае необходимости постоянные или временные группы;
- организовывать проведение конференций, семинаров и совещаний.