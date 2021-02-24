Теперь возвратом активов банков-банкротов будет заниматься специальная рабочая группа — Кабмин

Кабинет Министров сформирует совместно с Нацбанком и при участии Минюста рабочую группу по вопросам возврата активов обанкротившихся банков. Создание такого межведомственного органа является одним из структурных «маяков» в рамках программы финансирования stand-by МВФ. Решение было принято на заседании правительства в среду, 24 февраля, о чем сообщается на Правительственном портале.

Теперь возвратом активов банков-банкротов будет заниматься специальная рабочая группа — Кабмин
Фото: kmu.gov.ua

Кто входит в состав группы

Возглавляет рабочую группу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его заместители — глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр юстиции Денис Малюська.

В состав группы также вошли министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут и один из заместителей руководителя Офиса президента.

Каковы основные задачи группы

  1. Содействие координации действий органов исполнительной власти по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков.
  2. Определение путей и механизмов возврата активов обанкротившихся банков, в частности разработка стратегии, подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.
  3. Подготовка и внесение предложений Кабмину по вопросам, касающимся работы группы.

Какие права у группы

Рабочая группа имеет право:

  • получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для выполнения своих задач;
  • привлекать представителей перечисленных органов к участию в своей работе;
  • создавать в случае необходимости постоянные или временные группы;
  • организовывать проведение конференций, семинаров и совещаний.

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