Кирилл Тимошенко: доступная ипотека - стимул оставаться в Украине

Расходы на ипотеку должны быть не больше, чем 50% месячного дохода семьи.

Кирилл Тимошенко: доступная ипотека - стимул оставаться в Украине

Возможность иметь собственное жилье - стимул для граждан оставаться в Украине, поэтому реализация проекта по доступной ипотеке является одним из приоритетов для Президента. Об этом во время форума «Украина 30» заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Государство предоставит возможность как можно большему количеству украинцев приобрести жилье благодаря доступному ипотечному кредитованию и финансовому лизингу. Расходы на ипотеку должны быть не больше, чем 50% месячного дохода семьи», - заявил Тимошенко.

Программа будет реализована через компанию «Укрфинжитло» и должна обеспечить доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг для приобретения собственного жилья.

Украинская финансовая жилищная компания будет выдавать ипотечные кредиты по фиксированной ставке 7% на срок до 30 лет при условии внесения первого взноса 20%. Кроме того, заемщики смогут воспользоваться лизингом без первого взноса и под 5% годовых.

«Мы планируем начать выпуск ипотечных кредитов уже в этом году. "Укрфинжитло" будет осуществлять рефинансирование ипотечных кредитов и финансового лизинга благодаря ОВГЗ. Государство через «Укрфинжитло» дает гарантии и выступает посредником между банком и гражданином», - рассказал генеральный директор «Укрфинжитло» Василий Шкураков.

Народный депутат, глава межфракционного объединения «За "Большую стройку"» Елена Шуляк считает, что новая ипотечная программа создает дополнительные стимулы развития жилищной и строительной отрасли.

«Мы работаем над комплексным урегулированием законодательства в жилищной отрасли. Уже зарегистрирован законопроект, имеющий целью защитить права инвесторов в жилищное строительство, в том числе и от недобросовестных застройщиков. Реализация программы по доступной ипотеке также станет мощным стимулом для развития всей строительной отрасли, поможет запустить процесс реконструкции и реновации жилищного фонда Украины», - заявила Шуляк.

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