Глава Нацбанка рассказал о планах регулятора на ближайшие годы

Национальный банк ужесточит требования и продолжит гармонизацию банковского регулирования законодательству ЕС в сфере обеспечения достаточного уровня капитала и ликвидности.

Глава Нацбанка рассказал о планах регулятора на ближайшие годы

Национальный банк ужесточит требования и продолжит гармонизацию банковского регулирования с законодательством ЕС в сфере обеспечения достаточного уровня капитала и ликвидности. Об этом рассказал председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с руководителями банков-членов FLIFI.

«Важным шагом по гармонизации нормативных требований к нормам ЕС стало принятие изменений в закон о банках и банковской деятельности. Это позволит привести структуру капитала банков в соответствие с международными стандартами», — отметил он.

Планы НБУ

С 1 апреля 2021 года — введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) на уровне 80% с постепенным его увеличением на 10 п.п. каждые полгода и доведением до 100%.

В первом полугодии 2021 года будут определены новые сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Введение буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за коронакризиса.

С 1 июля 2021 года будут поэтапно повышены веса риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150% против текущих 100%.

В 2021 году все банки пройдут ежегодную оценку устойчивости. 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование. Оценка устойчивости позволит выяснить, корректно ли банки отражают состояние кредитного портфеля, формируют резервы и могут ли противостоять возможным неблагоприятным явлениям в будущем.

В 2021 году банки начнут оценивать достаточность внутреннего капитала и внутренней ликвидности (ICAAP / ILAAP) в тестовом режиме.

С 1 января 2022 года — введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного и рыночного рисков, которому будет предшествовать тестовый период расчетов.

С 2024 года будут введены: трехуровневая структура капитала; новые требования к составляющией капитала и порядка вычетов из капитала; полноценное введение ICAAP/ILAAP.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организацийКабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
В СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный списокВ СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный список
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Стало известно, кому отдадут имущество, которое забрали у МедведчукаСтало известно, кому отдадут имущество, которое забрали у Медведчука
Блок рекламы


Похожие новости
Рожкова рассказала о «важных» пазлах для финрынка. Что ждет кредитные союзыРожкова рассказала о «важных» пазлах для финрынка. Что ждет кредитные союзы
Резервы Нацбанка «похудели» до $28,5 миллиардовРезервы Нацбанка «похудели» до $28,5 миллиардов
Глава НБУ объяснил, зачем в Украине специализированный финансовый судГлава НБУ объяснил, зачем в Украине специализированный финансовый суд
Очередной нумизматический аукцион Нацбанка состоится 11 февраляОчередной нумизматический аукцион Нацбанка состоится 11 февраля
В Ощаде рассказали, сколько оформили заявок на подключение газа от НафтогазаВ Ощаде рассказали, сколько оформили заявок на подключение газа от Нафтогаза
Глава НБУ: Украина ожидает более $2 миллиардов от МВФ в этом годуГлава НБУ: Украина ожидает более $2 миллиардов от МВФ в этом году
Глава налогового комитета: Средняя зарплата в Украине может сравниться с польской через 30-40 летГлава налогового комитета: Средняя зарплата в Украине может сравниться с польской через 30-40 лет
Глава крупнейшей инвесткомпании BlackRock назвал ключевую проблему биткоинаГлава крупнейшей инвесткомпании BlackRock назвал ключевую проблему биткоина
Председатель ГНС рассказал, почему банковская тайна мешает украинцам получать достойные пенсииПредседатель ГНС рассказал, почему банковская тайна мешает украинцам получать достойные пенсии
Бывший глава Goldman Sachs раскритиковал биткоинБывший глава Goldman Sachs раскритиковал биткоин
Последние новости
Подгружаем последние новости