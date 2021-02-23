Глава Нацбанка рассказал о планах регулятора на ближайшие годы

Национальный банк ужесточит требования и продолжит гармонизацию банковского регулирования законодательству ЕС в сфере обеспечения достаточного уровня капитала и ликвидности.

Национальный банк ужесточит требования и продолжит гармонизацию банковского регулирования с законодательством ЕС в сфере обеспечения достаточного уровня капитала и ликвидности. Об этом рассказал председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с руководителями банков-членов FLIFI.

«Важным шагом по гармонизации нормативных требований к нормам ЕС стало принятие изменений в закон о банках и банковской деятельности. Это позволит привести структуру капитала банков в соответствие с международными стандартами», — отметил он.

Планы НБУ

С 1 апреля 2021 года — введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) на уровне 80% с постепенным его увеличением на 10 п.п. каждые полгода и доведением до 100%.

В первом полугодии 2021 года будут определены новые сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Введение буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за коронакризиса.

С 1 июля 2021 года будут поэтапно повышены веса риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150% против текущих 100%.

В 2021 году все банки пройдут ежегодную оценку устойчивости. 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование. Оценка устойчивости позволит выяснить, корректно ли банки отражают состояние кредитного портфеля, формируют резервы и могут ли противостоять возможным неблагоприятным явлениям в будущем.

В 2021 году банки начнут оценивать достаточность внутреннего капитала и внутренней ликвидности (ICAAP / ILAAP) в тестовом режиме.

С 1 января 2022 года — введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного и рыночного рисков, которому будет предшествовать тестовый период расчетов.

С 2024 года будут введены: трехуровневая структура капитала; новые требования к составляющией капитала и порядка вычетов из капитала; полноценное введение ICAAP/ILAAP.