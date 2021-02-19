20 февраля Беларусь отключит от сети свою АЭС для проведения работ

20 февраля Беларусь отключит от сети свою АЭС для проведения работ

Первый энергоблок Белорусской АЭС 20 февраля будет планово отключен от сети для проведения регламентных работ. Об этом сообщили в объединении электроэнергетики "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.

"20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 января на БелАЭС произошло отключение первого энергоблока от сети. Сообщалось, что это было связано со срабатыванием системы защиты, но радиационный фон в районе станции оставался в норме.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по роSSийскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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