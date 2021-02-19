В Португалии начнут продавать электроэнергию за биткоины
Португальский поставщик электроэнергии Luzboa начнет принимать оплату в биткоинах. Об этом пишет РБК.
Что известно
Новый способ оплаты направлен на клиентов, которые доверяют криптовалюте и рассматривают их в качестве способа оплаты, несмотря на волатильность, пояснил президент компании Педро Мораис Лейтау.
В Luzboa сразу обозначили, что не собираются инвестировать в биткоин, а все платежи в криптовалюте будут сразу же переводиться в евро для снижения рисков.
Специалисты компании начали работу над платформой, которая позволит клиентам удобно расплачиваться за электроэнергию биткоином. На текущий момент Luzboa обслуживает более 5 тыс. клиентов. Почти 2 тыс. из них платят за поставки электроэнергии по ставкам спотового рынка.
«Мы знаем о волатильности криптовалют, но готовы пойти на некоторый риск. Криптовалютами интересуется новое поколение и мы готовы дать им возможность использовать новые способы оплаты», — подчеркнул Педро Мораис Лейтау.
Напомним
Ранее аукционный дом Christie's впервые в истории своего существования объявил о приеме платежей в криптовалюте.
Tesla также указала, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за свои продукты. О планах добавить поддержку операций с криптовалютой в свою сеть сообщала платежная система MasterCard.
Как писал «Минфин», платежная система Paytomat внедрила криптоплатежи на Бессарабском рынке в Киеве.