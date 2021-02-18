"Сильпо" покупает торговую сеть "Фуршет" (обновлено)

Соглашение получило согласование в Антимонопольном комитете.

"Сильпо" покупает торговую сеть "Фуршет" (обновлено)
Фото: google.com

Компания "Сильпо-Фуд" покупает торговую сеть "Фуршет", которая находится в стадии банкротства.

Об этом сообщается на сайте Антимонопольного комитета, который рассмотрел заявку компании на заседании в четверг.

"Сильпо-Фуд" обратилась в АМКУ за разрешением приобрести объекты недвижимости, оборудование и товарные остатки, которые находятся у группы "Фуршет" на правах собственности или пользования.

АМКУ установил, что в городах, где присутствуют обе сети, их совокупная доля преимущественно меньше предельного показателя 30%. При этом комитет уточнил, что при рассмотрении заявления "Сильпо-Фуд" отказалось от приобретения контроля над активами в населенных пунктах, где доли компаний были значительными, и объединение могло бы привести к ограничению конкуренции.

Комитет анализировал деятельность компаний в Виннице, Ивано-Франковске, Калуше, Каменском, Каменец-Подольском, Коростышеве, Малине, Нетешине, Никополе, Обухове, Полтаве, Прилуках, Смеле, Трускавце, Умани, Хмельницком, Черкассах, Ирпене, Киеве, Кривом Роге и Кропивницком.

Учитывая это, АМКУ решил, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции и предоставил соответствующее разрешение.

Сеть "Фуршет" насчитывает 25 магазинов в разных регионах Украины, тогда как "Сильпо" по состоянию на декабрь 2020 года имело 276 супермаркетов, в том числе четыре деликатес-маркета Le Silpo и интернет-магазин shop.silpo.ua.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", единственным акционером компании является Anthousa Limited (Великобритания), наблюдательный совет которой возглавляет депутат Киевсовета Игорь Баленко.

18 января 2021 года Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Ритейл Центр", владеющей сетью супермаркетов "Фуршет", ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедуру распоряжения имуществом должника.

По данным Retailers.ua, поставщики сети "Фуршет" 20 января получили письмо от директора "Ритейл Центр" Вячеслава Купченко о начале процедуры банкротства и введении моратория на выплаты кредиторам. Кроме того, издание отмечает, что о задолженности "Ритейл Центра" заявили компании "Глобал Спиритс Европа" (10,9 млн грн), "Немиринецкий пищевой комбинат" (6,8 млн грн), "Житомирский мясокомбинат" (6,2 млн грн), "Катеринославхлиб" (5,5 млн грн) и др.

"Сильпо-Фуд" через венчурный корпоративный инвестфонд "Ритейл Капитал", ЗАО "Фоззи Ритейл" и ООО "Фоззи Групп" принадлежит Владимиру Костельману (51%), Олегу Сотникову (23,235%), Роману Чигирю (23,235%) и Юрию Гнатенко - (2,53%).

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