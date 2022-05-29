Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне

На украинских прилавках уже начала появляться ранняя черешня. Первые ягоды везут из Закарпатья. Их продают как на рынках, так и в супермаркетах. Поскольку сады с черешней расположены в основном в Херсоне и Мелитополе, где продолжаются активные боевые действия, то в этом году ритейлеры сменили поставщиков и будут реализовывать ягоды из Черкасской, Винницкой и Одесской областей.

Сеть супермаркетов “Сильпо“ нашла замену мелитопольской черешне: какие ягоды появятся на прилавках

В сети супермаркетов "Сильпо" уже отчитались перед покупателями, что без черешни они не останутся.

"Чтобы украинцы смогли полакомиться украинской ягодой и во время войны, мы договорились с хозяйствами в Закарпатской, Черкасской, Винницкой, Одесской областях об увеличении поставок черешни в этом году", - отметили в пресс-службе сети супермаркетов.

Сеть супермаркетов “Сильпо“ нашла замену мелитопольской черешне: какие ягоды появятся на прилавках

Основное производство черешни расположено в оккупированном Мелитополе. Сады черешни на неокупованных территориях, таких как Днепропетровщина и Николаевщина, обстреляны кассетными боеприпасами, и не все из них еще разорвались. Другие области, не подвергавшиеся интенсивным обстрелам, страдают от недостатка персонала для сбора урожая, часть которого эвакуировалась, часть – мобилизовали в армию.

По этой причине сбор урожая черешни в этом году будет не таким, как обычно. Цены на ранние ягоды меньше, чем в прошлом году в это же время. Так, за килограмм закарпатской черешни продавцы в Ужгороде просят от 60 до 100 грн. Импортные ягоды продаются по рекордной цене, иногда доходящей до 1000 грн за кг.

Сеть супермаркетов “Сильпо“ нашла замену мелитопольской черешне: какие ягоды появятся на прилавках
Напомним, сети супермаркетов АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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