РоSSия нашла еще одну лазейку для обхода санкций: монгольский уголь — достойный преемник латвийской нефти

Улан-Батор вернулся к идее экспорта угля через роSSийские порты Дальнего Востока, из которых уголь может выходить уже в смеси с роSSийским, информирует ZN.ua.

РоSSия нашла еще одну лазейку для обхода санкций: монгольский уголь — достойный преемник латвийской нефти

«Монгольская смесь» может позволить РоSSии обойти западные санкции в отношении угля. Об этом пишет роSSийское издание "Ведомости".

Отмечается, что Улан-Батор вернулся к идее экспорта угля через роSSийские порты Дальнего Востока. Торговля будет осуществляться со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

При этом ни об открытии, ни о разработке новых месторождений Монголией заявлено не было.

Издание предполагает, что угля для новых торговых соглашений у Монголии нет. Продукт будет роSSийским, однако будет продаваться под видом монгольского.

По той же схеме недавно была обнаружена продажа роSSийской нефти. Об этом писали издания The Wall Street Journal и Bloomberg.

Так, РоSSия начала загружать свое сырье на танкеры по адресу "направление неизвестно". Далее роSSийская нефть смешивалась с другой, превращаясь в "латвийскую смесь" и "туркменскую смесь".

На такой схеме была замечена, в частности, американская компания Shell. Компания смешивала 49,99% нефти из РоSSии с 50,01% нефти из других источников. Неофициально такую смесь называли "латвийской смесью", которая, по данным Bloomberg, среди прочего производится в латвийском Вентспилсе, куда роSSийские нефтепродукты доставляют из Приморска.

Глава МИД Дмитрий Кулеба обратился по этому поводу к компании Shell. Он спросил, не пахнет ли роSSийская нефть украинской кровью.

Впоследствии Shell извинилась за реализацию схемы. И пообещала постепенно отказаться от роSSийской нефти.

С момента вторжения в Украину 11 млн баррелей было загружено по такой схеме по сравнению с нулем объема до войны.

Экспорт энергоресурсов является ключевым источником финансирования наращивания военной мощи РоSSии и ее агрессии против Украины. Чтобы пролить свет на страны, продолжающие покупать роSSийские нефть, газ и уголь, и объяснить, как изменились объемы и стоимость импорта с начала полномасштабного вторжения, Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) собрал детальную информацию о поставках ископаемого топлива из РФ морским транспортом и трубопроводами. Читайте об этом в материале ведущего аналитика Центра исследований энергетики и чистого воздуха Лаури Милливирта и руководителя отдела энергетики ОО «Екодія» Константина Криницкого - "Финансирование войны Путина Европой".

По материалам: Ведомости /

Лия Ильченко, ZN.ua

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