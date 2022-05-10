Банки сокращают сеть отделений

В январе-марте 2022 года количество банковских отделений сократилось на 171 единицу до 6?514 отделений. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Банки сокращают сеть отделений
Фото: zn.ua

Кто и сколько закрыл

  • Ощадбанк закрыл 96 отделений

  • МТБ Банк закрыл 8 отделений

  • Банк «Південний» также закрыл 8 отделений

  • Креди Агриколь Банк лишился 7 отделений.

Кто открыл новые отделения

Наибольший прирост по количеству отделений показали:

  • Райффайзен Банк — 23 отделения

  • ПУМБ — 15 отделений

  • Аккордбанк — 5 отделений.

Напомним

В 4 квартале 2021 года банки продолжили закрывать отделения, хоть и сбавили темпы: всего минус 34 отделения. Тогда как за весь год количество офисов сократилось на 449. Больше всего закрыли в Киеве и Днепропетровской области — по 53 отделения.

Ранее «Минфин» сообщал о том, что за прошлый год расходы на содержание банков выросли почти на 9 млрд грн. В частности, расходы на заработную плату за год выросли с 33 до 37,4 млрд грн.

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