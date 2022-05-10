Банки сокращают сеть отделений
В январе-марте 2022 года количество банковских отделений сократилось на 171 единицу до 6?514 отделений. Об этом свидетельствуют
Кто и сколько закрыл
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Ощадбанк закрыл 96 отделений
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МТБ Банк закрыл 8 отделений
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Банк «Південний» также закрыл 8 отделений
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Креди Агриколь Банк лишился 7 отделений.
Кто открыл новые отделения
Наибольший прирост по количеству отделений показали:
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Райффайзен Банк — 23 отделения
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ПУМБ — 15 отделений
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Аккордбанк — 5 отделений.
Напомним
В 4 квартале 2021 года банки продолжили закрывать отделения, хоть и сбавили темпы: всего минус 34 отделения. Тогда как за весь год количество офисов сократилось на 449. Больше всего закрыли в Киеве и Днепропетровской области — по 53 отделения.
Ранее «Минфин» сообщал о том, что за прошлый год расходы на содержание банков выросли почти на 9 млрд грн. В частности, расходы на заработную плату за год выросли с 33 до 37,4 млрд грн.