Банки сокращают сеть отделений

В январе-марте 2022 года количество банковских отделений сократилось на 171 единицу до 6?514 отделений. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Кто и сколько закрыл

Ощадбанк закрыл 96 отделений

МТБ Банк закрыл 8 отделений

Банк «Південний» также закрыл 8 отделений

Креди Агриколь Банк лишился 7 отделений.

Кто открыл новые отделения

Наибольший прирост по количеству отделений показали:

Райффайзен Банк — 23 отделения

ПУМБ — 15 отделений

Аккордбанк — 5 отделений.

Напомним

В 4 квартале 2021 года банки продолжили закрывать отделения, хоть и сбавили темпы: всего минус 34 отделения. Тогда как за весь год количество офисов сократилось на 449. Больше всего закрыли в Киеве и Днепропетровской области — по 53 отделения.

Ранее «Минфин» сообщал о том, что за прошлый год расходы на содержание банков выросли почти на 9 млрд грн. В частности, расходы на заработную плату за год выросли с 33 до 37,4 млрд грн.