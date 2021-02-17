Решение о штрафе МТБ Банка отменено в судебном порядке. Нацбанк вернул деньги

Верховный Суд 10 декабря 2020 года оставил без изменений судебные решения Одесского окружного административного суда от 3 декабря 2019 года и Пятого апелляционного административного суда от 10 июня 2020 года. Судебные постановления касались отмены решения Национального банка о наложении штрафа на МТБ Банк в размере 43,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Фото: bank.gov.ua

Средства, уплаченные МТБ Банком в качестве штраф, Национальный банк вернул финучреждению в добровольном порядке.

Предыстория

В апреле 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к МТБ банку мер воздействия в виде штрафа в размере 43,5 млн грн. Основанием для принятия такого решения было установление Нацбанком факта совершения финучреждением рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Регулятор выявил факты проведения в период с 21 февраля 2018 года по 13 апреля 2018 года семью юридическими лицами — клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд грн на счета другого банка. Затем инкассаторы этого банка доставляли денежные средства наличными в подразделения указанных юрлиц.

Характер таких финансовых операций, отмечают в НБУ, дал основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность.

По результатам анализа договоров, которые были получены банком уже после проведения финансовых операций, финмониторинг НБУ установил, что они были идентичными по содержанию и имели идентичные условия. Также отдельные участники финансовых операций и некоторые юридические лица, которые выступали стороной в договорах, фигурировали в уголовных делах.