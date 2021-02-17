В Украине потребление электроэнергии превзошло все прогнозы

В Украине потребление электроэнергии превзошло все прогнозы

Потребление электроэнергии с начала февраля 2021 года в среднем на 6,5% превысило прогнозы. Как передает Укринформ, об этом говорится в недельном отчете ЗАО "НЭК" Укрэнерго ".

"С начала февраля в условиях значительного снижения среднесуточной температуры воздуха электропотребление составляет 6,84 млрд кВт-ч, что на 6,5% больше прогноза", - сообщает оператор системы передачи.

В то же время в течение второй недели февраля состоялось резкое увеличение потребления электроэнергии - сравнительно как с предыдущей неделей, так и с аналогичным периодом прошлого года.

"Причиной роста потребления является сезонное похолодание. В частности, среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели увеличилось на 5% до 502,8 млн кВт-ч, а в выходные - на 3,4% до 490,3 кВт-ч", - отметили в "Укрэнерго".

В общем, электропотребление, по оперативным данным, с 8 по 14 февраля составил 3,49 млрд кВт-ч, что на 4,6% больше, чем за предыдущую неделю.

Как отмечают в "Укрэнерго", балансировка энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности достигается всеми доступными средствами.

Так, 9-13 февраля энергоблоки теплоэлектростанций ОАО "Центрэнерго" (Трипольская ТЭС, Змиевская ТЭС) работали на резервном топливе (газ). Пиковые часы потребления покрывались за счет увеличения генерации ГЭС и ГАЭС. Кроме того, осуществлялся коммерческий импорт электроэнергии, которым частично компенсировали дефицит генерирующих мощностей на ТЭС и АЭС.

"Никаких отключений любых категорий потребителей, связанных с мерами для принудительного снижения потребления в энергосистеме, за прошедшую неделю и по состоянию на сейчас не произошло, графики ограничения мощности (ГОМ) и аварийного отключения (ГАО) не применялись", - отметили в "Укрэнерго".

МинПром по материалам Укринформ

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