В Киеве продали три здания рядом с "Тарелкой" на Лыбидской за 218 миллионов

15 февраля Фонд госимущества провел три аукциона по приватизации зданий, расположенных рядом с "Летающей тарелкой" возле метро Лыбидская в Киеве . Стоимость объектов превысила 218 млн грн.

Об этом сообщает прес-служба ФДМ.

"15 февраля 2021 года состоялись три аукциона по приватизации зданий, расположенных рядом со станцией метро Лыбидская в Киеве на общую сумму 218 061 914 грн. Объекты относятся к категории непроизводительных активов, разрушавшихся в течение многих лет", - говорится в сообщении.

В ФГИ отметили, что само здание "Летающая тарелка" внесено в реестр памятников архитектуры и монументального искусства и не подлежит приватизации - оно останется в собственности государства. В здании находится Украинский институт научно-технической экспертизы и информации, а также Государственная научно-техническая библиотека Украины.

Стоимость же проданных домов на аукционах значительно возросла. Самый большой из них, площадью 1730 кв. м. был продан за 135,1 млн при стартовой цене в 73,5 млн. Цена второго, площадью 429,7 кв. м., повысилась в ходе торгов в 5 раз - до 37,9 млн грн. Больше всего выросла цена лабораторного корпуса, чья площадь составляет 74,6 кв. м. При стартовой цене в 673,9 тыс. грн, его удалось продать за 45 млн грн.