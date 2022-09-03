Курс долара, запланований урядом наступного року

Став відомий курс долара, запланований урядом на наступний рік. У Мінекономіки прогнозують, що до кінця 2023 року він зросте до 50 гривень.

Такий прогноз публікує epravda із посиланням на Міністерство економіки.

Отже, згідно з прогнозом Мінекономіки, наступного року ВВП України потроху зростатиме. Очікуваний приріст ВВП має становити 4,6%. Однак на тлі катастрофічного більш ніж 33-відсоткового падіння внутрішнього валового продукту цього року такий приріст загалом погоди не зробить.

При цьому інфляція наступного року очікується, як і цьогоріч – понад 30%. Згідно з прогнозом, вона складе 30,6%.

Курс долара на початку 2023 року становитиме 42 гривні. Однак до кінця року він зросте до 50. Таким чином, можна припустити, що й наступного року влада має намір значною мірою наповнювати бюджет за рахунок випуску додаткових грошей та емісії гривні.

Ще один важливий показник – середня зарплатня. Вона за підсумками 2023 року має становити 18 508 гривень. При цьому в країні залишатиметься високий рівень безробіття – 28,2%.

На підставі цього макропрогнозу, підготовленого Мінекономіки, Міністерство фінансів приступатиме до складання бюджету. Мабуть, ще ніколи при верстці бюджету не було стільки невідомих параметрів.

Нагадаємо, ще місяць тому НБУ прогнозував рівень інфляції наступного року близько 20%. При цьому цьогорічна інфляція, згідно з прогнозами Нацбанку, сягне 31%. Тепер же стало відомо, що уряд очікує 30-відсоткової інфляції і наступного року. Тобто, надії на повоєнне економічне диво залишається дедалі менше. Втім, будувати повоєнні плани, вочевидь, теж іще не час.