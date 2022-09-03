Курс долара, запланований урядом наступного року

Став відомий курс долара, запланований урядом на наступний рік. У Мінекономіки прогнозують, що до кінця 2023 року він зросте до 50 гривень.

Стало відомо, який курс долара планує уряд на наступний рік

Такий прогноз публікує epravda із посиланням на Міністерство економіки.

Отже, згідно з прогнозом Мінекономіки, наступного року ВВП України потроху зростатиме. Очікуваний приріст ВВП має становити 4,6%. Однак на тлі катастрофічного більш ніж 33-відсоткового падіння внутрішнього валового продукту цього року такий приріст загалом погоди не зробить.

При цьому інфляція наступного року очікується, як і цьогоріч – понад 30%. Згідно з прогнозом, вона складе 30,6%.

Курс долара на початку 2023 року становитиме 42 гривні. Однак до кінця року він зросте до 50. Таким чином, можна припустити, що й наступного року влада має намір значною мірою наповнювати бюджет за рахунок випуску додаткових грошей та емісії гривні.

Стало відомо, який курс долара планує уряд на наступний рік

Ще один важливий показник – середня зарплатня. Вона за підсумками 2023 року має становити 18 508 гривень. При цьому в країні залишатиметься високий рівень безробіття – 28,2%.

На підставі цього макропрогнозу, підготовленого Мінекономіки, Міністерство фінансів приступатиме до складання бюджету. Мабуть, ще ніколи при верстці бюджету не було стільки невідомих параметрів.

Нагадаємо, ще місяць тому НБУ прогнозував рівень інфляції наступного року близько 20%. При цьому цьогорічна інфляція, згідно з прогнозами Нацбанку, сягне 31%. Тепер же стало відомо, що уряд очікує 30-відсоткової інфляції і наступного року. Тобто, надії на повоєнне економічне диво залишається дедалі менше. Втім, будувати повоєнні плани, вочевидь, теж іще не час.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Фонд Білла Гейтса інвестує $12 мільйонів у Neutral FoodsФонд Білла Гейтса інвестує $12 мільйонів у Neutral Foods
Ціни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифриЦіни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифри
Житло для переселенців: стало відомо, де селитимуть людей, яких евакуюють на зиму зі сходуЖитло для переселенців: стало відомо, де селитимуть людей, яких евакуюють на зиму зі сходу
Нафтогаз розкрив секрет величезних рахунків за газНафтогаз розкрив секрет величезних рахунків за газ
Зарплата лікарів буде щонайменше 20 тисяч гривень: в яких випадках зможуть платити меншеЗарплата лікарів буде щонайменше 20 тисяч гривень: в яких випадках зможуть платити менше
Блок рекламы


Похожие новости
Курс валют:: ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки показали, скільки коштує долар 3 вересняКурс валют:: ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки показали, скільки коштує долар 3 вересня
ЄС може оголосити про надання Україні 5 млрд євро допомоги наступного тижня – BloombergЄС може оголосити про надання Україні 5 млрд євро допомоги наступного тижня – Bloomberg
Курс валют: Нацбанк зафіксував зміну головного тренду на валютному ринкуКурс валют: Нацбанк зафіксував зміну головного тренду на валютному ринку
Біткоїн впав нижче за $20 000: аналітики розповіли, чого чекати від курсу криптовалюти у вересніБіткоїн впав нижче за $20 000: аналітики розповіли, чого чекати від курсу криптовалюти у вересні
НБУ підвищив офіційний курс євро: що відбувається на ринку валют наприкінці серпняНБУ підвищив офіційний курс євро: що відбувається на ринку валют наприкінці серпня
Подорожчання валюти в обмінниках: прогноз курсу долара та євроПодорожчання валюти в обмінниках: прогноз курсу долара та євро
Банки оновили курс долара: скільки коштує валюта у КиєвіБанки оновили курс долара: скільки коштує валюта у Києві
Після вихідних банки у Києві скинули ціну долара: скільки коштує валютаПісля вихідних банки у Києві скинули ціну долара: скільки коштує валюта
США з наступного року вироблятимуть рекордну кількість нафти – Дженніфер ҐренголмСША з наступного року вироблятимуть рекордну кількість нафти – Дженніфер Ґренголм
Курс валют: Нацбанк скоротив вливання у зміцнення гривні в разиКурс валют: Нацбанк скоротив вливання у зміцнення гривні в рази
Последние новости
Подгружаем последние новости