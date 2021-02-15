ВВП-варранты Украины могут подорожать до 140-170% — Deutsche Bank

Аналитики крупного немецкого банка Deutsche Bank предполагают, что украинские ВВП-варранты могут вырасти в цене с текущей рыночной цены в 113% до 140?170%. Поэтому Министерство финансов вполне может продолжить выкуп этих ценных бумаг. Об этом говорится в аналитической записке Deutsche Bank, передает Интерфакс-Украина.

ВВП-варранты Украины могут подорожать до 140-170% — Deutsche Bank
Фото: minfin.com.ua

Прогноз аналитиков Deutsche Bank

«Минфин выкупил 10% выпущенных варрантов прошлого года и мы считаем, что он сделает это еще», — говорится в аналитической записке Deutsche Bank.

В своих расчетах эксперты Deutsche Bank предполагают, что в 2021 году экономика Украины вырастет на 4,1%. При этом ожидается, что среднегодовой курс гривны в этом году составит 28 грн/$.

Платежи по ВВП-варрантах осуществляются ежегодно в долларах в период с 2019-го по 2038 годы с отсрочкой на два календарных года. Таким образом сами выплаты будут осуществляться между 2021-м и 2040 годами.

Выплаты по ВВП-варрантам могут стоить Украине $22 млрд к 2040 году.

Ранее аналитики Bank of America прогнозировали, что Украина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года.

Мнение аналитиков «Минфина»

Как подчеркнул финансовый аналитик портала «Минфин» Алексей Козырев, «сама по себе тема ВВП-варрантов очень щепитильная в украинских деловых кругах. С одной стороны, да — произошло списание части долга в трудный для Украины период. С другой — это явно не альтруистический шаг со стороны владельцев этих украинских долгов, основная часть из которых — профессиональные спекулянты».

Учитывая, что ВВП-варранты «привязаны» к ВВП Украины в долларах, эксперт считает, что это создает определенные ограничения для развития Украины в целом и для роста ВВП в частности.

Козырев обращает внимание на то, что такие процессы связаны с пандемией и огромными вливаниями ликвидности со стороны ФРС США. «Доллар может потенциально просесть в мировых масштабах и уже просел на 7% в прошлом году относительно корзины валют», — заметил аналитик.

С учетом отличной мировой конъюнктуры для украинского экспорта, сложившейся на сегодняшний день, и роста цен в долларах на металлы и сельхозпродукцию, что увеличит украинский номинальный ВВП в долларах, это может привести к значительным тратам бюджета на оплату этих варрантов при благоприятном для кредиторов развитии событий. «Поэтому ВВП-варранты — определенное долговое ярмо для страны, о чем часто не любят говорить наши политики. Думаю, Минфин Украины продолжит периодически выходить на рынок со скупкой этих бумаг, но делать это будет очень конфиденциально, так как любая информация о подобных действиях государственного ведомства будет приводить к немедленному росту стоимости варрантов», — подытоживает Алексей Козырев.

Что такое ВВП-варранты

Варранты, или инструменты возобновления стоимости (VRI) — это долговые бумаги, которые инвесторы получают вместо списанной части долга. Выплаты по варрантам привязаны к темпам роста экономики. То есть если экономика страны не растет или растет медленнее, чем указано в соглашении с кредиторами, то держатели варрантов не получают выплаты.

Украинские ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году вместо еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не является частью госдолга страны.

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