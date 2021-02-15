Основатель Twitter и рэпер Jay-Z потратят $23,6 миллиона на развитие биткоина

Рэпер Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картер) и генеральный директор Twitter Джек Дорси переведут 500 биткоинов ($23,6 млн) специальному фонду, задачей которого работа над расширением возможностей использования биткоина. Об этом пишет РБК.

Фото: habr.com

Что известно

Сейчас инвесторы ведут поиск команды разработчиков. Предпочтение будет отдаваться командам из Индии и Африки. Также Дорси ищет трех членов правления для нового фонда и опубликовал в Twitter анкету для заявки на должность. В анкете задачей специалистов названо превращение биткоина в валюту для всего интернета.

В сентябре 2020 года сам Дорси говорил, что именно биткоин лучше всего подходит на роль валюты для всемирной паутины.

«Интернету требуется собственная валюта, и биткоин — лучший вариант на данный момент», — сказал тогда Дорси.

Напомним

Компания Square, принадлежащая Джеку Дорси, инвестировала в главную цифровую монету $50 млн. За последний год популярность биткоина выросла в несколько раз, отразившись на его стоимости. Интерес к криптовалюте стали проявлять крупные компании.

На прошлой неделе платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована с банками. Запуск продукта запланирован на конец текущего года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.

Вчера платежная система Mastercard cообщила, чтов 2021 году начнет работать с несколькими криптовалютами. Речь идет о поддержке стейблкоинов — криптовалют, обеспеченных устойчивыми активами (например, долларом США).

О начале работы с биткоином и другими криптовалютами также объявил старейший банк США Bank of New York Mellon. Он будет хранить и проводить операции с цифровыми активами в интересах своих клиентов. Компания разрабатывает специальную платформу, которая позволит проводить операции с криптовалютой так же, как это происходит с традиционными активами.

По состоянию на 12 февраля стоимость биткоина составляла $47,6 тыс. Ранее главная цифровая монета обновила исторический максимум, достигнув $49 тыс.

13 февраля курс биткоина составляет $47,287 за монету.