Минторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из РоSSии

Минторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из России

Министерство торговли США предварительно определило уровень демпинговой маржи при поставках бесшовных углеродистых и легированных стандартных, трубопроводных и напорно-компрессорных труб (SSLPP), импортируемых из РоSSии, Украины и Южной Кореи.

Этот показатель составляет 209,72% для роSSийских производителей, 41,23% для украинских и 4,52% для южнокорейских. Окончательное решение по этому делу отложено по просьбе роSSийской группы ТМК, украинской компании "Интерпайп" и корейской ILJIN, но на срок не более шести месяцев от момента вынесения предварительного вердикта.

Ранее Министерство торговли установило предварительную маржу на чешские трубы в размере 51,7%, а также предварительные компенсационные пошлины на роSSийскую и корейскую продукцию.

По данным американских таможенных служб, в 2019 г. в США поступило около 136 тыс. т бесшовных труб из четырех стран. Из них 43,7 тыс. т было импортировано из Украины и 39,6 тыс. т из РоSSии.

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