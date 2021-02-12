Минторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из РоSSии

Министерство торговли США предварительно определило уровень демпинговой маржи при поставках бесшовных углеродистых и легированных стандартных, трубопроводных и напорно-компрессорных труб (SSLPP), импортируемых из РоSSии, Украины и Южной Кореи.



Этот показатель составляет 209,72% для роSSийских производителей, 41,23% для украинских и 4,52% для южнокорейских. Окончательное решение по этому делу отложено по просьбе роSSийской группы ТМК, украинской компании "Интерпайп" и корейской ILJIN, но на срок не более шести месяцев от момента вынесения предварительного вердикта.



Ранее Министерство торговли установило предварительную маржу на чешские трубы в размере 51,7%, а также предварительные компенсационные пошлины на роSSийскую и корейскую продукцию.



По данным американских таможенных служб, в 2019 г. в США поступило около 136 тыс. т бесшовных труб из четырех стран. Из них 43,7 тыс. т было импортировано из Украины и 39,6 тыс. т из РоSSии.



