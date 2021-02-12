Всемирный банк обещает Украине два транша в $700 миллионов с прошлого года — Минфин

Министр финансов Сергей Марченко напомнил, что Украина с прошлого года ожидает два транша DPL Всемирного банка по $350 млн каждый. Об этом он сказал в очередном интервью, на этот раз агентству УНИАН.

Всемирный банк обещает Украине два транша в $700 миллионов с прошлого года — Минфин
Фото: ukrinform.ua

О сотрудничестве с международными организациями

Как отметил министр, привязаны к продолжению сотрудничества с МВФ также денежные средства второго транша макрофинансовой помощи ЕС — 600 млн евро.

«На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. По первому траншу — это staff level agreement с МВФ. А для второго транша — принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально. Верховная Рада начнет заседать через неделю в режиме пленарных заседаний. Поэтому есть все шансы рассмотреть эти законопроекты и получить $700 млн — два транша Всемирного банка», — подчеркнул Марченко.

Марченко напомнил, что переговоры с МВФ продолжаются, ведь это — базовый курс, позволяющий ожидать продолжения сотрудничества со Всемирным банком, Европейской комиссией.

«Речь идет как о получении кредитной помощи, так и лояльном отношении к Украине в целом. Это позволит делать заимствования под более низкую доходность, повысить стоимость наших ценных бумаг и соответственно — снизить долговые риски страны», — отметил министр.

Программа stand-by рассчитана на 18 месяцев и заканчивается в декабре этого года. Марченко заверил, что правительство планирует получить средства от МВФ в рамках текущей программы до конца года.

Напомним

Миссия МВФ с 21 декабря 2020 года работала в Украине в формате онлайн-связи из-за covid-19. Потом сделала перерыв на праздники, а с 11 января миссия МВФ возобновила свою работу в Украине.

Правительство Украины продолжает обсуждение с миссией МВФ параметров будущей программы и действующего Меморандума. По словам главы Минфина, пока нет никаких оснований, чтобы говорить о рисках срыва программы сотрудничества.

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