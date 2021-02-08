Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате ему 33,3% акций Приватбанка (видео)

Хозсуд Киева 8 февраля оставил без движения иск бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова о возвращении ему 33,25% акций банка из-за отсутствия в исковом заявлении всех необходимых реквизитов. Об этом заявил юридический советник Приватбанка Андрей Пожидаев.

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Что известно о решении суда

По его словам, на заседании суда установили, что «истец подал заявление с определенными нарушениями, не указал все необходимые реквизиты».

«Суд принял решение оставить заявление без движения, предоставить истцу 10 дней с сегодняшнего дня на устранение этих недостатков», — пояснил Пожидаев.

Юридический советник банка добавил — если истец не устранит недостатки в течение 10 дней, исковое заявление оставят без рассмотрения.

По словам Пожидаева, банк имеет несколько аргументов, которые исключают возвращения акций Боголюбову.

В частности, он назвал «банковский» закон, который запрещает требовать акции у государства.

Также, по его словам, на момент подачи иска прошло более 3 лет с момента национализации и истек срок исковой давности.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Боголюбов обратился в Хозсуд Киева с четырьмя исками. В них он оспаривает национализацию банка.

Так, согласно одному из исков, Боголюбов просит суд определить уставный капитал Приватбанка в размере 21,256 млрд грн, а также свою долю в нем в размере 33,2525%.

Согласно другому иску, Боголюбов просит суд истребовать из владения государства 33,2525% акций, принадлежавших ему на праве частной собственности по состоянию на день национализации — 18 декабря 2016.

Также бизнес-партнер Игоря Коломойского просит обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарной операции списания этих акций со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО «Солид Днепр».