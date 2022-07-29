Долар іде у відрив: американська валюта у Києві поставила новий рекорд

У четвер, 28 липня, американська валюта зробила новий стрибок. У київських обмінниках купували долар по 40,30 гривні, а продавали – по 42. Ще вчора його можна було придбати там же за 41 грн.

Відповідні фото мешканці столиці публікували у соцмережах, інформує Апостроф.

Стрімке зростання долара викликало підвищення офіційного курсу "американця" Національним банком України, яке відбулося минулого четверга, 21 липня. З того часу рух нагору не припиняється.

На думку аналітиків, регулятор дуже різко підняв планку, що є його тактичним провалом. Разом з тим очікується стабілізація на валютному ринку, оскільки на міжбанку спостерігається профіцит валюти.


Маргарита Лепс, Апостроф





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