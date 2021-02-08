Крупный британский банк полностью перейдет на дебетовые карты Mastercard
Британский банк NatWest заменит все эмитированные им дебетовые карты «пластиком» от Mastercard. Это существенно поможет платежному гиганту в его усилиях по преодолению доминирования со стороны международной платежной системы Visa. Об этом сообщает psm7.com со ссылкой на
Почему это запланировано
Аналитики считают, что эта сделка демонстрирует стремление Mastercard расширить свою долю на финансовом рынке региона путем выпуска дебетовых карт в Великобритании и Ирландии. В планах компании — нарастить объемы предоставляемых услуг до 30% рынка активных дебетовых карт.
Общее количество карт, находящихся под управлением NatWest Group, оценивается в 16 млн.
Подписанное соглашение между Mastercard и NatWest распространяется на все дочерние бренды британской банковской группы, в число которых входят Royal Bank of Scotland, Ulster Bank и Coutts Bank.
Что уже сделано
Стоит отметить, что NatWest заключил сделку с Mastercard после того, как это сделали компании Santander, First Direct и Monzo.
На данный момент в Европе насчитывается почти 200 млн потребителей, которые используют Debit Mastercard для оплаты покупок в интернете либо в 43 млн торговых точек, где платежный сервис предоставляет свои услуги.
Ранее
Глобальный провайдер телекоммуникационных услуг VEON Ltd. объявил о начале стратегического партнерства с Mastercard с целью расширения цифровых финансовых сервисов на основных мировых рынках. На текущий момент VEON представлена в ряде стран, среди которых и Украина. В долгосрочной перспективе сотрудничество компаний должно способствовать финансовой и цифровой интеграции потребителей в разных странах.
Инженеры из Mastercard представили новую систему бесконтактных платежей на основе квантово-устойчивой технологии. Сообщается, что разработанная спецификация Enhanced Contactless (Ecos) «рассчитана на будущее» в том смысле, что она позволит потребителям получать доступ к безопасности и удобству в течение длительного времени.