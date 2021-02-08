Крупный британский банк полностью перейдет на дебетовые карты Mastercard

Британский банк NatWest заменит все эмитированные им дебетовые карты «пластиком» от Mastercard. Это существенно поможет платежному гиганту в его усилиях по преодолению доминирования со стороны международной платежной системы Visa. Об этом сообщает psm7.com со ссылкой на finextra.com.

Крупный британский банк полностью перейдет на дебетовые карты Mastercard
Фото: news.bbc.co.uk

Почему это запланировано

Аналитики считают, что эта сделка демонстрирует стремление Mastercard расширить свою долю на финансовом рынке региона путем выпуска дебетовых карт в Великобритании и Ирландии. В планах компании — нарастить объемы предоставляемых услуг до 30% рынка активных дебетовых карт.

Общее количество карт, находящихся под управлением NatWest Group, оценивается в 16 млн.

Подписанное соглашение между Mastercard и NatWest распространяется на все дочерние бренды британской банковской группы, в число которых входят Royal Bank of Scotland, Ulster Bank и Coutts Bank.

Что уже сделано

Стоит отметить, что NatWest заключил сделку с Mastercard после того, как это сделали компании Santander, First Direct и Monzo.

На данный момент в Европе насчитывается почти 200 млн потребителей, которые используют Debit Mastercard для оплаты покупок в интернете либо в 43 млн торговых точек, где платежный сервис предоставляет свои услуги.

Ранее

Глобальный провайдер телекоммуникационных услуг VEON Ltd. объявил о начале стратегического партнерства с Mastercard с целью расширения цифровых финансовых сервисов на основных мировых рынках. На текущий момент VEON представлена в ряде стран, среди которых и Украина. В долгосрочной перспективе сотрудничество компаний должно способствовать финансовой и цифровой интеграции потребителей в разных странах.

Инженеры из Mastercard представили новую систему бесконтактных платежей на основе квантово-устойчивой технологии. Сообщается, что разработанная спецификация Enhanced Contactless (Ecos) «рассчитана на будущее» в том смысле, что она позволит потребителям получать доступ к безопасности и удобству в течение длительного времени.

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